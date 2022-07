Conheça a ‘avó’ francesa que é símbolo de beleza e destaque no mundo da moda aos 66 anos

Ser símbolo de beleza na terceira idade é uma tarefa muito bem desempenhada pela modelo francesa Yazemeenah Rossi, de 66 anos, que chama atenção nas redes com seus longos cabelos brancos e corpo escultural. Avó de duas crianças, ela conta que o segredo da sua jovialidade e disposição é a yoga, que pratica há mais de 30 anos.

“Sinto-me muito melhor na minha pele agora. Só lamento ter-me apercebido disto tão tarde na vida. Só depois de fazer 40 anos é que me comecei a achar atraente, mais viva e a gostar mais do meu corpo. É incrível como gosto tanto do meu corpo com mais de 60 anos, logo agora que ele começa a ‘descair’. Isto é tudo muito estranho e inesperado, mas estou a amar. Faz parte de uma aprendizagem”, disse Yazemeenah em uma postagem nas redes sociais.

E não foi só ela mesma que se viu bela já na maturidade. O mercado da moda também. A francesa contou que seu primeiro trabalho como modelo ocorreu quando ela tinha 45 anos e hoje, aos 66, ela segue firme e forte na atividade.

Como ela começou no mundo da moda?

Yazemeenah nasceu na França em 21 de dezembro de 1955. Aos 16 anos, ela foi mãe pela primeira vez e, aos 20, teve o segundo e seguia em um casamento que não considerava “feliz”. Assim, aos 28 anos ela decidou se divorciar.

Mas a trajetória dela como modelo ainda estava longe de começar. Foi só quando ela tinha 45 anos que uma irmã, que trabalhava em uma loja de roupas, precisou com urgência de uma modelo para desfilar na Semana de Moda de Paris. Como essa não era sua profissão, Yazemeenah foi a escolhida como uma “quebra-galho”.

E foi nesse desfile que ela chamou a atenção e foi chamada para trabalhar com Yves Saint-Laurent. Na ocasião, ela assinou com a marca francesa e logo depois foi procurada pela grife Hermès, onde trabalhou por mais de dez anos.

Atualmente, ela segue encantando seus seguidores com belas fotos nas redes sociais. Veja algumas abaixo:

Yazemeenah Rossi, de 66 anos, que chama atenção nas redes com seus longos cabelos brancos (Reprodução/Instagram @yazemeenah)

Yazemeenah Rossi, de 66 anos, começou na carreira como modelo aos 45 anos (Reprodução/Instagram @yazemeenah)

