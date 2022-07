Casal viraliza ao namorar em lugar inusitado e internautas se preocupam: ‘Será que ainda estão vivos?’

Um casal viralizou nas redes sociais após ser flagrado trocando carícias em um lugar um tanto quanto inusitado: em um esgoto à céu aberto.

O caso aconteceu no centro de Manaus, no Amazonas. O local é conhecido popularmente como canal.

Um rapaz que passava por ali notou a “cena de amor” e compartilhou um clique em suas redes sociais. “Existe amor na Manaus Moderna”, escreveu na legenda de seu perfil no Twitter.

Confira:

Existe amor na Manaus Moderna pic.twitter.com/NnEkRTOCCP — kaiquerocha (@kaiquetherocha) July 13, 2022

Nos comentários, muitos internautas se preocuparam com a saúde dos dois apaixonados. “Será se eles ainda estão vivos?” e “A questão é o que não tá vivo dentro deles agora” foram alguns dos pontos levantados.

Outros destacaram, por outro lado, a “força do amor” dos dois pombinhos em meio ao esgoto: “Queria estar amando assim”, “Que romântico” e “O último romântico” foram mais menções.

Enquanto uns amam, outros reclamam...

Um homem ficou bem chateado com recusa da esposa em preparar um prato assado no forno durante uma onda de calor. Para ele, o episódio se tratou de pura “preguiça” por parte da companheira.

Chocada com a situação, a mulher decidiu contar sua história em um post no Mumsnet e teve seu caso compartilhado pelo “The Mirror”.

Em seu relato, ela explicou que decidiu comprar alguns ingredientes para fazer um prato de preparo rápido, mas acabou sendo chamada de “preguiçosa” pelo marido, que desejava mesmo era comer um “tradicional assado de domingo”.

“Ele acha que sou preguiçosa por estar optando por pratos de preparo rápido. Acho que ele está sendo doido em querer que eu cozinhe um jantar assado nesse calor infernal”, disse.

