Noiva acusa convidada de ‘chamar atenção’ por não beber em seu casamento

Um homem está precisando apoiar sua esposa depois que ela foi acusada de “roubar a atenção” da noiva por se recusar a beber no casamento e acabar “revelando” uma gravidez por este simples fato.

Conforme a postagem feita pelo homem no Reddit, sua companheira em momento algum tentou anunciar a gravidez, mas algumas pessoas mais atentas perceberam que ela não estava bebendo drinks alcoólicos e logo adivinharam o motivo.

Em seu relato, o homem conta que recentemente ele e a companheira descobriram que estão esperando um bebê. Como eles já estavam tentando há algum tempo, não foi surpresa quando o teste deu positivo.

“Contamos apenas para meus sogros e cunhada, como ainda é recente não queríamos compartilhar com a família. Decidimos esperar mais algum tempo antes de contar para todos, incluindo para a minha família”, explica.

No entanto, as tentativas de manter a gestação em segredo foram frustradas quando o casal compareceu a um casamento de um parente da noiva.

Ela foi acusada de chamar atenção

Segundo o homem, recentemente eles foram a um casamento acompanhados de seus sogros e cunhada. Enquanto todos estavam tomando bebidas alcóolicas, ele explica que a companheira optou por drinks sem álcool por conta da gestação, mas não revelou aos presentes o motivo da escolha.

“Ninguém perguntou abertamente a ela o motivo pelo qual ela não estava bebendo, ou até mesmo mencionou sua gravidez. No entanto parece que algumas pessoas da família perceberam que ela não bebeu nada alcoólico e juntaram os pontos”, relata o homem.

“Um tempo depois minha companheira recebeu uma mensagem da noiva gritando com ela e a acusando de ter ‘chamado atenção’ em seu casamento. Acontece que minha companheira nem sequem tem uma barriga que entregue a gestação e ninguém ouviu a novidade das nossas bocas”.

Sem saber qual atitude era esperada deles, o homem se questiona se realmente agiu de forma errada ao comparecer ao casamento, mas para os usuários do Reddit a noiva era a errada a história.

“Ela está sendo ridícula! Além disso, qual a necessidade das pessoas em fiscalizar a bebida dos outros? Por que não pensam em outras razões para não tomar bebidas alcoólicas?”, comentou uma pessoa.

“O que está acontecendo com essas noivas? Quem se importa se as pessoas, que são diferentes, têm coisas diferentes acontecendo em sua vida em um mesmo momento? Será mesmo que ela era a única grávida no casamento? A noiva retiraria o convite dela se soubesse da gestação?”, comentou outra.