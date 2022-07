Mulher afirma que chulé de tênis do esposo matou sapo ‘sufocado’ Reprodução

Um caso inusitado foi compartilhado recentemente nas redes sociais por Gemma Tyson, uma mulher que mora na Inglaterra com o esposo, Ben. E, se você está curioso para saber o que aconteceu, ela afirmou que o chulé do esposo foi o responsável por matar um sapo. Nós te explicamos a seguir os detalhes.

Segundo informações, o fato ocorreu no sábado (9), ocasião em que o esposo deixou seu tênis na área externa da casa e quando foi retirá-lo se deparou com o bicho morto em um dos calçados.

Através de uma imagem divulgada, Tyson mostrou o anfíbio morto no tênis modelo Nike Air Max e concluiu que ele morreu “sufocado” com o cheiro do calçado.

Em sua publicação no Facebook, que até a última atualização superou as 3 mil curtidas, a mulher afirmou que o sapo parece ter sido “gaseado”. Ela ainda disse: “Quando o vi assim, cheguei à conclusão de que deve ter morrido por causa do cheiro, porque os gatos não o colocariam nos sapatos depois de morto”, ressaltou.

Durante seu relato, Gemma disse ainda que este é o único tênis utilizado por Ben e que seus pés costumam “ficar um pouco inchados, principalmente se ele usa muito as meias”.

“Ele não se importa com o cheiro deles [tênis] e nem checou para ver se eles cheiravam. Ele está sempre imundo. Até mesmo nosso faxineiro não gosta dele porque ele traz sujeira de pneus de carro. Ele é um cara bagunçado típico”, finalizou a mulher.

