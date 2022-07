Ela decidiu se vingar da vizinha que reclamava sobre o jardim de sua casa

Uma mulher decidiu se vingar depois de passar algum tempo sem poder aproveitar o jardim de sua casa por conta das atitudes grosseiras da vizinha.

Segundo seu relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que por meses sofreu com reclamações feitas pela vizinha sobre seu jardim, além de ter que lidar com uma intensa fumaça de cigarro que provocava ataques de asma.

De forma anônima ela conta: “Então, uma das pessoas mais chatas do mundo mora na casa ao lado da minha e, sem surpresa, ela não é nada simpática ou atenciosa. Ela fuma o tempo todo no quintal, perto da janela do meu quarto, e a fumaça invade minha casa e meu jardim, me impedindo de abrir as janelas ou sair de casa pois acabo cheirando a cinzeiro”.

“Tentei falar com ela de forma educada e avisei que sou asmática e que a fumaça está afetando minha rotina. Sugeri a ela para fumar em outro espaço, distante da janela, mas isso não adiantou”, revela a mulher.

Ela também foi alvo de grosserias

Segundo a mulher, a fumaça do cigarro é apenas um dos pontos de problemas com a vizinha. “Ela geralmente grita abusos verbais por cima da cerca e fica reclamando do estado do nosso jardim com o proprietário da casa que eu alugo. Por ser um espaço alugado não posso fazer tudo o que eu queria para arrumar o quintal”.

Ela então explica que no último verão seu quintal foi coberto por ervas daninhas e que existia também uma pilha de móveis deixada pelos antigos inquilinos.

“Tive que tolerar a fumaça do cigarro enquanto eu arrumava o espaço e ainda precisei aguentar os gritos e ofensas dela enquanto eu telefonava ao conselho local para solicitar a remoção dos móveis antigos”.

Irritada com a postura da mulher, que a mandou “calar a boca”, ela decidiu realizar um pequeno, e incômodo, plano de vingança: “Gritei de volta falando que se ela não queria que eu arrumasse o jardim então que ela poderia ficar tranquila, pois não iria mais retirar as ervas daninhas ou arrumar o espaço”.

Após um ano, ela se manteve firme em sua promessa: “Parece o quintal de uma casa mal-assombrada e sei que ela vai ficar louca com isso. Posso ouvir ela reclamando”.

Algumas pessoas comentaram a publicação achando engraçada a saída encontrada por ela, já outras afirmaram que a decisão está prejudicando ela mesma.

“É uma pena você ter que estragar seu jardim por causa da atitude dela”, afirmou uma pessoa.

“Não deixe que ela passe por cima de você, pessoas como ela sempre dão um jeito de saírem impunes”, afirmou outra.