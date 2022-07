Comissária de bordo compartilha coisas inusitadas que os passageiros nunca devem fazer no avião

Uma comissário de bordo revelou alguns segredos de voo - incluindo algumas das coisas que os passageiros nunca devem fazer em um avião.

Alguns são por razões de etiqueta, como detalhado recentemente pelo site Daily Star. No entanto, outros dicas são sobre higiene e as coisas nojentas.

Deanna Castro, uma comissária de bordo com 16 anos de serviço, compartilhou seus principais conselhos.

Ela disse: “Ao embarcar, a recomendação é entrar em sua fileira e permitir que outros passageiros passem atrás de você”.

Continuou: “Sair do caminho também se estende até o meio do voo quando você está sentado em seu assento - e não se espalha pelo corredor”.

“Quando você está deixando partes do corpo no corredor, os comissários de bordo podem tropeçar e se machucar”.

A comissária de bordo também observou que você não deve entregar um saco de vômito para a tripulação.

Enquanto isso, o membro da tripulação de cabine Tommy Cimato observou que algumas partes do avião são mais sujas do que outras.

“Não adormeça nem encoste a cabeça na janela”, diz Tommy.

“Você não é o único que fez isso e não sabe quantas pessoas ou crianças limparam as mãos ou outras coisas por toda a janela.”

Ainda de acordo com as informações, Tommy também recomendou nunca tocar no botão de descarga. A recomendação é utilizar um lenço de papel.

Texto com informações do site Daily Star