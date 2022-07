Tubarão branco gigante morre após ficar preso em grades de jaula de mergulhador; situação gerou revolta web

Um grande tubarão branco morreu em um incidente estranho depois de ficar preso nas barras de metal da gaiola de um mergulhador.

O animal geralmente temível se transformou em vítima de uma história trágica ao supostamente atacar mergulhadores dentro da jaula na costa da ilha de Guadalupe, no México.

Com isso, acabou ficando preso entre as barras e sofrendo um ferimento que fez a criatura sangrar por 25 minutos.

O registrou captou a criatura lutando para se liberar por quase 25 minutos, antes de sucumbir à perda de sangue e afundar no fundo do oceano, como detalhado pelo site Daily Star.

Tubarão branco gigante morre após ficar preso em grades de jaula de mergulhador

O proprietário do barco que esteve envolvido no incidente alegou que o tubarão havia sido agressivo, afirmando que “atacou uma das gaiolas usadas por nossa empresa para mergulhar na Ilha de Guadalupe”.

Segundo o site, as gaiolas de mergulho são uma atração turística popular em águas infestadas de tubarões, permitindo que os visitantes se aproximem das criaturas assustadoras sem estarem em perigo.

A Nautilus Dive Adventures garantiu que suas gaiolas estavam em conformidade com os regulamentos nacionais.

No entanto, há preocupações de que as gaiolas representem uma ameaça real para os tubarões, pois o contato com as barras pode ferir ou fazer com que eles alterem seu comportamento.

Ainda de acordo com as informações, as preocupações são tão gritantes que, em 2018, a Nova Zelândia proibiu completamente tanques de mergulho como esses. Confira:

Great white shark's horrific death after it gets trapped in bars of diver's cagehttps://t.co/4PiAClzF4Z — Daily Star (@dailystar) July 14, 2022

Texto com informações do site Daily Star