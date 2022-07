Trabalhadora de supermercado revela estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘grosseiros’

Uma trabalhadora de um supermercado revelou uma suposta estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘grosseiros’. A história acabou viralizando nas redes sociais recentemente.

Como detalhado pelo site The Sun, a funcionário do caixa (de um local não revelado) contou que sua unidade tem “muitos clientes que precisam de ajuda” e que normalmente ajuda a embalar os produtos (A unidade não conta com empacotadores).

Mas em um post do Reddit, ela continuou dizendo “Eu absolutamente não vou empacotar as coisas de alguém que joga a sacola em mim enquanto estou escaneando as compras”.

“Isso acontece pelo menos uma vez por dia, não só comigo, mas também com meus colegas de trabalho”, detalhou.

Com isso, ela revelou uma suposta estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes desagradáveis.

“Descobri que reclamar dessas pessoas é a única coisa que me alivia neste momento”, disse.

“E sorrateiramente apertando o fundo da caixa de ovos (produto muito comprando) enquanto empacoto”.

Isso ocorre depois que outra funcionária da rede europeia Aldi revelou as coisas que ela odiava escutar.

A funcionária do supermercado começou observando que sempre lhe dizem para escanear mais devagar.

Ela destacou algumas das outras perguntas irritantes que recebe, que incluem: “Você tem dores nas costas?” (algo repetitivo por sempre estar sentada) e “posso falar com seu gerente?”.

