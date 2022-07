Nem tudo é exatamente o que parece ser! Resolva o desafio a seguir e teste sua habilidade analítica. Há um leão na imagem, porém é necessário encontrar um outro animal escondido na imagem. Você consegue localizá-lo?

Um usuário da plataforma TikTok, Rana Arshad, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Embora pareça existir apenas um leão na foto, existe outro animal presente. Para encontrá-lo, é necessário ter um bom olhar. Observe abaixo:

Que outro animal você enxerga além do leão? Descubra o que está escondido (Reprodução/TikTok @rana_illusions)

“Olhe para este leão. Agora vire seu celular de ponta cabeça e olhe para o leão novamente”, orienta o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Resposta: Se você seguiu as instruções do autor da postagem - virar a tela do celular de cabeça para baixo -, é provável que tenha percebido a presença de um coelho! O que achou do teste de percepção?

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem

Explore seu olhar através deste desafio, realizado pelo usuário HecticNick, com um teste de percepção para seus seguidores. Embora os casais na figura pareçam todos iguais, há uma pequena diferença. Para concluir o desafio, é preciso ter um bom olhar.

Há diversos casais espalhados na imagem, mas é necessário identificar qual deles está diferente. Você acredita que consegue? Observe abaixo:

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Para conferir a resposta do desafio, clique neste link!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

