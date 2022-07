Preparado para descobrir? O relógio escolhido revelará o que há por trás de sua personalidade

O que a escolha de um relógio colorido pode revelar de características de nossa personalidade? Se você está curioso sobre este questionamento, saiba que se refere justamente à proposta de um teste virtual no qual o resultado pode gerar certa identificação de alguns indivíduos.

E, se você está preparado para realizá-lo, basta apenas que faça a sua seleção, garantindo que ela seja a mais verdadeira possível e sem a intervenção de terceiros. Não esqueça que não há resposta certa ou errada e que o conteúdo NÃO tem a finalidade de fazer a avaliação de uma pessoa em específico. Vamos lá conferir as imagens e os detalhes de cada uma delas?

Agora que você já fez sua escolha, vamos aos significados…

Relógio 1

A intuição e a introspecção fazem parte de sua vida, o que permite entender quais são seus gatilhos e como tentar evitá-los. Lembre-se que todos estamos sujeitos a passar por determinadas situações e que existem alternativas para tentar minimizá-las ou superá-las.

Relógio 2

Se a segunda imagem foi a que mais te atraiu, saiba que ela transmite as pessoas que encaram a vida com evidente otimismo e que tentam ao máximo minimizar as situações que são um problema, o que em contrapartida pode fazer com que não se aprofunde tanto em determinados temas. Fique atento e faça estas observações!

Relógio 3

Agora, se escolheu a imagem número 3, de forma geral evidencia aqueles que quase nunca saem do sério e que focam ao máximo no que os faz sentir bem. E, embora tenham momentos de ansiedade, como qualquer outra pessoa, geralmente conseguem encará-los de maneira positiva e ultrapassá-los.

Relógio 4

A quarta imagem em si demonstra os indivíduos que sabem onde estão seus medos e oportunidades, o que lhes permite enfrentá-los. Uma característica muito positiva é que tal pessoa não teme os desafios e os encara como uma oportunidade de mostrar seus talentos.

Relógio 5

Se escolheu por fim o quinto relógio, em linhas gerais representa aqueles que têm um alto nível de estresse e isso acontece muitas das vezes porque está sempre tentando evitar uma situação negativa e seus possíveis efeitos. Tente relaxar um pouco e permita que as coisas aconteçam naturalmente e em seu devido tempo.

