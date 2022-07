Ele foi condenado à pena de morte, mas pediu para adiar sua sentença por este motivo

Ramiro Gonzales, um homem de 39 anos, condenado à pena de morte, no Texas, Estados Unidos, pediu o adiamento de sua sentença porque antes desta medida decisiva ele queria realizar uma ação específica: fazer a doação de seu rim.

Segundo detalha o portal Publimetro, Ramiro foi condenado por estuprar e matar uma jovem em 2001, quando tinha apenas 18 anos.

Ao que se sabe, a sua sentença foi programada para a quarta-feira (13), porém pouco antes ele pediu a prorrogação por um prazo de 30 dias para que pudesse realizar a doação, algo que seus próprios advogados classificaram como uma tentativa de “remediar” o crime cometido.

Mais detalhes do pedido e a resposta da justiça

Sobre a petição, juristas afirmaram ao governador que o homem foi considerado pela equipe de transplantes da Universidade do Texas como um candidato perfeito para fazer a doação do órgão devido ao seu tipo sanguíneo.

Os advogados de Ramiro fizeram questão de ressaltar que tal petição “não é motivada por uma tentativa de última hora de impedir ou atrasar a sua execução”.

Por fim, mesmo com seu desejo de realizar a ação voluntária, o Departamento de Justiça Criminal do Texas negou o pedido, relembrando a data em que a sentença deveria ser executada. Vale lembrar que embora a entidade tenha reconhecido que a petição aconteceu antecipadamente, Gonzales foi considerado inapto de acordo com a política de saúde.

