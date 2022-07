Corvo retorna para agradecer casal que salvou sua vida e cria laço de amizade (Dana Bryce/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Gratidão é uma palavra que jamais sairá do vocabulário de Oscar, o pequeno corvo regatado por Bryce e sua noiva. O casal estava no deck fazendo uma limpeza ao ar livre, quando escutaram barulhos de corvos nas proximidades. Ao conferir o local, se depararam com um pequeno corvo bebê deitado no solo. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao notarem que a pequena ave era nova demais para tomar conta de si própria, o casal resolveu resgatá-la até que a saúde do animal fosse restaurada e, então, poder soltá-la na natureza.

“Nós o mantivemos aquecido em uma lixeira com jornal e grama com água e o alimentamos a cada meia hora”, disse Bryce ao The Dodo.

Nomeado de Oscar, o corvo foi cuidado até que estivesse saudável e pronto para bater asas novamente. De acordo com o relato, houve uma melhora rápida em seu quadro de saúde, revelando estar pronto para regressar ao seu ambiente natural.

Veja mais: Criatura ‘estranha’ é confundida com dinossauro após ser registrada

A mãe e irmãos do corvo estavam por perto, então o casal sentiu-se seguro ao libertar o pequeno Oscar para sua família, embora tenham ficado chateados com a despedida do animalzinho. Contudo, sentiram-se confortados ao ver que a ave estava onde deveria estar.

Entretanto, o sentimento de saudade não durou por muito tempo...

Retorno de Oscar

Certo dia, Oscar retornou para o casal, de repente, sobrevoando as arvores e fazendo seu som de “cheguei” para receber carinho de Bryce e sua noiva. A ave se aconchegou neles como gesto de agradecimento por salvarem sua vida.

Ao adotar o hábito de visita, Oscar aparece no lar do casal constantemente para agradecê-los pelo resgate. Embora a natureza seja sua verdadeira casa, o pequeno corvo entendeu que agora possui um segundo lar.

“Ele fica no convés e nas árvores e visita o dia todo”, disse Bryce. “Ele gosta de pular e pousar em nós e passear quando vamos com nossa filha. Ele é muito assertivo e vocal. Ele é curioso e gosta de entrar em casa e ficar no parapeito da janela.”

O corvo se tornou até mesmo amigo do gatinho da família, criando afeição tanto por ele quanto pelos responsáveis por seu resgate.

“Ele é muito amigável com nosso gato, assim como ela é com ele”, disse Bryce. “Ele pousou em cima dela uma vez, e ela simplesmente se deitou e não se importa nem um pouco!”