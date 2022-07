Vídeo: grupo de fiéis faz culto em frente de balada LGBTQIA+; “Deus, salve os homossexuais do inferno”

Ana Laura Nicoletti, dona de uma balada para o público LGBTQIA+ da cidade de Mendoza, na Argentina, denunciou através das redes sociais com um vídeo o momento em que um grupo de fiéis se aproximou de seu estabelecimento e começou a fazer uma espécie de culto ao ar livre com direito à orações e frases específicas.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, o evento na porta da casa noturna tinha como objetivo “salvar jovens homossexuais do inferno” [a última parte destacada em aspas se refere à proposta da iniciativa protagonizada pelo grupo de fiéis].

Em sua declaração, Nicoletti reforçou que “não tolero mais posições religiosas que nos consideram como doentes”, afirmou.

Durante sua conversa, a dona da casa de entretenimento reforçou que não estava no momento do ocorrido, no entanto, “os vizinhos disseram-me que chegaram de repente dois carros com pessoas entre os 65 e os 70 anos. Havia cinco mulheres e um homem, que se levantaram com as mãos e começaram a fazer gestos e orações”.

E, dentre o discurso do grupo de fiéis, estava um pedido para que “Deus, salve os jovens homossexuais do inferno”, enquanto jogavam um líquido contra a parede, este que não teve seu conteúdo confirmado. “Eles ficaram por um tempo e foram embora. As câmeras de segurança gravaram tudo”, disse Nicoletti.

Por fim, Ana fez um alerta: “A princípio, isso pode ser tomado como algo engraçado, e é verdade que podemos cometer o erro de fazer humor e minimizá-lo, mas essas coisas são sérias. Todo fanatismo é perigoso”, finalizou.

Veja abaixo o vídeo que mostra o ocorrido. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o seguinte link).