VÍDEO: Criança é atacada por leão-marinho enquanto pais tiravam fotos

Um vídeo que mostra como pais arriscaram a própria filha em troca de uma foto se tornou viral e alertou as pessoas nas redes sociais.

Nas imagens, uma criança pequena é vista montando em um leão-marinho que reage e a atacar. Felizmente, a menina não levou uma mordida, mas se assustou e caiu no chão.

De acordo com o portal Biobio, ouve-se o grito de uma mulher, enquanto o pai - aparece com um celular na mão e afasta a menina do animal selvagem

“Eles não são uma brincadeira! Encontrei esse vídeo e tive que mostrar para vocês porque é um ótimo exemplo do que NÃO fazer”, twittou uma conta informativa do Serviço Nacional de Pesca chileno.

O caso aconteceu no Chile, onde a presença desses mamíferos se tornou cada vez mais recorrente na costa. Confira as imagens a seguir:

NO SON UN JUEGO ‼️ Me encontré este video ganchitos y se los tenía que mostrar porque es un gran ejemplo de lo que NO hay que hacer. Acá se está molestando, manipulando y jugando con el animal poniendo en riesgo la vida de una menor.



Mantenga la distancia, sea responsable ‼️ pic.twitter.com/fgV23TncXw — Chungungo 🦦🇨🇱 (@chungungoSNP) July 14, 2022

Recentemente, um trabalhador sofreu uma lesão na perna após ser mordido por um leão-marinho no Mercado Tradicional de Angelmó, na região de Los Lagos. As medidas de prevenção para evitar o contato dos espécimes com as pessoas é reforçada.

Veja também: VÍDEO: Peixe gigante precisa ser retirado da água com guindaste