Timão e Pumba da vida real: Chihuahua se torna melhor amigo de porco em situação de abandono (Danielle Betterman/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Um telefona chegou a Danielle Betterman, resgatadora de animais indesejados, sobre certo porco abandonado que precisava de um lar. Contudo, a pessoa do outro lado da linha afirmou que aquele animal era diferente. Era o melhor amigo de um pequeno Chihuahua. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao receber a informação do porquinho, Bettermen se prontificou a ajudar. A dupla de animais, chamada de Timão e Pumba, foi descoberta junta em uma casa vazia. Ao encontrar o par no local, a Sociedade Humana do Arizona ficou impressionada, pois os porcos – considerados presas naturais – não costumam se dar bem com cães – considerados predadores naturais.

No entanto, os animais não se importaram com as diferenças e só buscavam estarem juntos. De acordo com Betterman, que administra o Better Piggies Rescue, ela foi informada de que Timão poderia ser enviado para um abrigo para ser adotado ou poderia levar os dois, caso fosse de seu interesse.

No primeiro momento, Betterman não teve dúvidas de que os dois deveriam continuar juntos.

“Eles são opostos polares, mas se amam muito”, disse Betterman ao The Dodo. “Achamos que é porque foram deixados sozinhos por tanto tempo, confiaram um no outro para a amizade. É uma pequena dinâmica muito doce que eles têm.”

Energia de Timão e Pumba

Com uma energia intensa, Timão é um cãozinho que sempre corre animadamente. Já Pumba, é um senhor de idade que ama descansar no quintal durante o dia. Embora ambos sejam completamente opostos – em todos os sentidos – eles jamais se cansam ou se irritam um com o outro. Inclusive, o lugar preferido do cão é o espaço nas costas do porco.

“A primeira coisa que [Timão] faz quando sai é que encontra Pumba e pula em suas costas”, disse Betterman. “Não importa se [Pumba] está deitado ou em pé. Então eles simplesmente saem juntos.”

Já seguros após o resgate, a dupla passou a conhecer outros animais. Pumba vive em um quintal com outros porcos, enquanto Timão se encontra com os cães. Embora passem o dia fazendo novas amizades, sempre são reunidos no final como bons e melhores amigos.

“Tem sido muito legal vê-los saindo com seu tipo de animal e depois também voltando a sair um com o outro”, disse Betterman.