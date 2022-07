Pai afirma ter ficado desconfortável ao ver as roupas de uma amiga da filha

Um pai decidiu buscar o Reddit para desabafar sobre como se sentiu desconfortável diante da roupa utilizada pela amiga de sua filha durante um passeio em um parque de diversões.

De forma anônima, ele compartilhou sua história, que foi publicada pelo The Mirror, e relatou os motivos pelos quais ficou desconfortável com a roupa utilizada pela jovem.

Pedindo conselhos aos usuários da plataforma, o homem conta que recentemente levou a filha para comemorar seu aniversário de 15 anos em um grande parque temático.

Ao perceber que havia espaço no carro, ele permitiu que sua filha convidasse uma amiga para acompanhá-la no passeio, mas ele ficou chocado com a roupa utilizada pela adolescente.

“Estava um dia bem quente, então entendo que meninas da idade da minha filha prefiram usar saias e croppeds para aliviar o calor, mas o que a amiga dela estava usando era um pouco exagerado”, conta o homem.

Ele ficou inconformado com a situação

Segundo relato do homem, a saia utilizada pela adolescente era extremamente curta, o que poderia levar a situações desconfortáveis conforme sua opinião.

“Ela é uma boa pessoa e não queria deixá-la envergonhada comentando sobre sua roupa ou oferecendo uma blusa para ela se cobrir, mas ao mesmo tempo ela acabou sendo alvo de diversos comentários maldosos sobre seu corpo e suas roupas”, conta o homem.

“Ela não aparentou estar se sentindo incomodada, apenas riu. Eu acabei me sentindo desconfortável com a situação”, finaliza ele.

Preocupado que sua filha comece a se vestir da mesma forma, o homem se perguntou se deveria entrar em contato com os pais da amiga de sua filha, mas ficou com receio de passar uma “impressão errada” para eles.

Para os usuários do Reddit, ele deveria mudar sua forma de pensar: “O problema é com quem tem uma ‘mente suja’ que interpreta as roupas dela como ‘provocativas’, não com ela se vestir do jeito que gosta”.

“Uma coisa seria você falar algo caso a visse se sentindo incomodada com a situação, ai sim sua preocupação seria realmente pelo bem-estar dela. Neste caso, os únicos pais que deveriam ser contatados sobre a atitude dos filhos, são os dos meninos que fizeram comentários inapropriados sobre ela”, afirmou outra.