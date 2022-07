Madrinha rouba a cena durante as fotos de um casamento

Uma madrinha roubou a cena durante o ensaio fotográfico realizado logo após uma cerimônia de casamento. Sua alegria e emoção com o momento podem ser claramente vistas nas fotos.

Conforme publicado pelo The Mirror, Megan Sutty foi convidada para ser madrinha de casamento de sua amiga Jessica Ashton. O convite foi feito já que ela é a melhor amiga da noiva e prometeu se envolver de forma ativa na ocasião.

Registros do casamento, compartilhados nas redes sociais, mostram o quanto Megan se empolgou com a celebração. Em um momento de valor inestimável, é possível ver a madrinha saltando enquanto tenta “salvar” o véu da noiva para evitar que os fortes ventos arruinassem as fotos da ocasião.

Além disso, a foto foi um pedido dos noivos, que queriam evitar ter um álbum de casamento com fotos “normais e chatas” optando por registros um tanto quanto peculiares e com uma “pitada de humor”.

As fotos supriram as expectativas do casal

Em uma das principais imagens, o casal é visto no gramado do local onde foi celebrado o casamento. No momento do clique, uma forte rajada de vento levantou o véu da noiva.

Para evitar que o véu acabasse destruindo a foto, Megan foi flagrada pulando para tentar segurar a ponta o acessório e garantir que a foto não fosse completamente destruída por ele.

“Olhando para a foto, eu só consigo pensar que é incrível e que a guardaremos para sempre porque é única e extremamente diferente. Era um dia de muito vento e Megan estava tentando segurar o véu, mas ele insistia em continuar voando”, conta a noiva.

“Ela achou a situação hilária e a essa altura já havia bebido um pouco, então não estava mais usando salto, o que a permitiu pular”.

Após serem compartilhadas nas redes sociais, diversas pessoas comentaram a foto: “Adorei isso! A forma como os noivos parecem não perceber o que está acontecendo é simplesmente incrível e a expressão no rosto da madrinha é impagável”.

“Esse é o verdadeiro espírito de uma madrinha de casamento”, comentou outra pessoa.

