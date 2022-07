Ela não consegue mais aguentar o barulho dos sinos de vento de seus vizinhos

Uma mulher está ficando completamente desesperada por conta do barulho causado pelos sinos de vento de seus vizinhos. Segundo ela, o som incessante está fazendo com que ela precise permanecer com as janelas completamente fechadas mesmo durante uma onda de calor.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher desabafou sobre sua situação ao realizar uma publicação no fórum online Mumsnet. Segundo seu relato, os vizinhos tem “grandes sinos de vento” no jardim que produzem um barulho constante.

“Pedimos educadamente para eles moverem os sinos pois podemos ouvi-los em todo nosso jardim e dentro de casa quando abrimos as janelas ou portas. São grandes sinos de vento tubulares que ressoam bastante”, conta a mulher.

“Os vizinhos não gostaram do pedido, mas moveram eles apenas um pouco, o que não adiantou muita coisa pois ainda podemos ouvir os sinos, embora com uma menor frequência e altura”.

Ela foi acusada de assediar os vizinhos

Segundo seu relato, mesmo com a pequena mudança feita pelos vizinhos o barulho dos sinos ainda era algo incômodo e estava causando um grande desconforto para ela e sua família.

“Tentamos de forma educada falar com eles uma segunda vez, mas eles nos receberam de forma agressiva e nos acusaram de assediá-los. Depois disso, eles cortaram todo contato conosco. Os sinos continuam lá e ainda podemos ouvi-los ressoando mesmo em dias com pouco vento”.

Com isso, a mulher conta que é praticamente impossível abrir as janelas para aliviar o calor durante a noite e ficar no jardim está fora de cogitação.

“Não podemos deixar as janelas abertas porque o som entra diretamente no nosso quarto. Estamos angustiados e frustrados com a situação. Sei que pode parecer irracional, mas está sendo um problema real para nós”, finaliza.

Para os usuários, ela deve procurar uma forma de lidar com o barulho, já que legalmente não tem o que possa fazer.

“Essa é uma daquelas coisas que você precisa aprender a lidar. É irritante e eles estão sendo desagradáveis, mas não chega a ser um crime. A única chance de tentar algo via autoridades é se o barulho passar do limiar permitido”, comentou uma pessoa.