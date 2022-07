Ela chamou o melhor amigo para acompanhá-la a um casamento e causou uma confusão

Uma mulher tomou uma decisão inusitada após passar pelo término de um relacionamento. Ela decidiu convidar o melhor amigo para acompanhá-la a um casamento, mas acabou despertando a ira da namorada do rapaz.

Em uma postagem realizada no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a jovem conta que pediu a companhia do amigo depois de passar por um “rompimento extremamente difícil e inesperado”.

“Eu e Michael somos melhores amigos, ele mora com a namorada, Laura, e estão juntos há quatro anos. Nunca me dei muito bem com ela e eu sempre senti que ela ‘apareceu de forma oportuna’ e o pressionou a entrar em um relacionamento em um momento em que ele precisava relaxar. Apesar disso, ele está feliz e isso é o que importa”.

“Recentemente fui eu quem passou por um rompimento difícil e inesperado, e como tenho um casamento na próxima semana decidi perguntar a Michael se ele poderia me acompanhar”, revela a jovem.

A namorada não apoiou

Segundo o relato da jovem, apesar de não ter segundas intenções, o convite não foi bem recebido pela namorada do rapaz: “Laura ficou chateada com a situação mesmo sabendo que Michael não tem sentimentos amorosos por mim”.

“Eu realmente só quero uma companhia comigo neste casamento e fiquei irritada por Laura ter se chateado com isso. Minha colega de quarto disse que eu não deveria ter convidado meu amigo, mas eu sinto que isso é uma ‘regra antiquada’ e que não faz mais sentido nos dias de hoje”, revela a jovem.

Apesar disso, os usuários do Reddit não concordaram com a jovem, e disseram que ela realmente estava “fora da casinha” ao convidar o amigo comprometido.

“Não é uma questão de regra antiquada, é uma questão de limites de um casal. A namorada dele tem todo o direito de ficar chateada com essa situação”, comentou uma pessoa.

“Você não foi errada em perguntar, mas seria errado se chatear com a recusa dele. Eu posso entender os motivos da namorada dela para se irritar com isso”, comentou outra.