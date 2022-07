Contrato de casamento diferenciado inclui pizza e idas diárias à academia

Representação (Imagem de Bridal Makeup Artist Near Me por Pixabay)

Um casal de noivos decidiu assinar um contrato de casamento um tanto quanto diferente. Entre as cláusulas está o compromisso de ir diariamente à academia e pedir pizza somente 1 vez ao mês.

Conforme o The Mirror, os noivos, Shanti e Mintu, decidiram assinar o contrato de casamento diferenciado. Dentre as cláusulas, os dois se comprometeram a comprar pizza somente 1 vez por mês, ir à academia todos os dias, tirar uma boa foto em todas as festas que comparecerem, fazer compras a cada 15 dias e somente festejar até tarde acompanhados um do outro.

Além disso, eles também se comprometeram a nunca recusar um prato tradicional da culinária indiana chamado ghar ka khana, a usar roupas tradicionais e a tomar café da manhã juntos aos domingos.

Os noivos se casaram no último dia 9 de julho em Assam, na Índia, e registraram o momento em que assinam juntos ao contrato, impresso em uma grande folha de papel.

Contrato incomum

Apesar dos acordos pré-nupciais não serem comuns ou terem validade legal na Índia, os noivos decidiram estipular estas cláusulas que envolvem itens relacionados com o estilo de vida e vestuário do casal.

No momento da assinatura, é possível ver um homem aplaudindo a atitude do casal que assina o contrato na frente de algumas testemunhas, as quais também acrescentam a assinatura ao papel.

Segundo informações, o contrato inusitado teria sido criado pela própria noiva, e aceito de prontidão pelo companheiro.

No entanto, esse é somente mais um de diversos contratos pré-nupciais inusitados. Alguns advogados especializados no assunto compartilharam as cláusulas mais inusitadas já vista por eles.

Semelhante à ideia de Shanti e Mintu, um casal assinou um contrato limitando as idas do marido a jogos de futebol, somente 1 por mês, e uma viagem só de mulher para a esposa uma vez ao ano.

Em outro caso, os noivos assinaram um contrato garantindo que seus sogros vão morar a pelo menos oito quilômetros de distância, tendo a permissão de visitar o casal somente 1 vez por mês.