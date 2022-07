Artista decide ‘tatuar’ crianças para ajudá-las a ganhar confiança

Um tatuador profissional decidiu criar um projeto com a intenção de ajudar crianças a conquistar mais confiança. Para isso, ele teve a ideia de realizar uma série de tatuagens temporárias em crianças e jovens caso uma publicação em suas redes sociais atingisse 50 curtidas.

Em poucas horas, a postagem recebeu mais de 400 mil curtidas e Benjamin deu início ao projeto que continua mudando a vida de crianças desde 2016.

Conforme informações do The Mirror, o artista acabou se especializando em tatuagens feitas com aerógrafo para crianças. Benjamin, que é da Nova Zelândia, viu sua vida mudar da noite para o dia depois de postar uma foto de uma arte com aerógrafo feita para o filho de um amigo.

O desenho, uma composição feita de caveiras e rosas, deixou diversas pessoas impressionadas devido a semelhança com uma tatuagem real, e rapidamente acabou viralizando na internet.

Ao publicar a foto, ele fez um desafio aos seguidores e afirmou que se conseguisse mais de 50 curtidas, faria novas tatuagens temporárias para ajudar crianças em um hospital local.

Ele não parou mais

Após ultrapassar facilmente a marca de 50 curtidas, conseguindo mais de 400.00 em poucas horas, Benjamin cumpriu sua promessa.

Segundo seu relato, as crianças instantaneamente ficaram completamente apaixonadas e envolvidas com suas tatuagens temporárias.

“Elas estão tão surpresas! Assim que terminam de fazer a tatuagem elas se mostram mais confiantes. A parte ruim de tudo isso é que geralmente eles se recusam a tomar banho depois para não sair o desenho”.

Para conseguir o efeito realista das tatuagens, Benjamin utiliza uma técnica mista que envolve estênceis e desenhos feitos a mão livre. A tinta utilizada por ele não possui componentes tóxicos e sai facilmente após um banho.

Desde que seus desenhos viralizaram na internet, ele segue mantendo seu projeto e entregando tatuagens para crianças por toda a Nova Zelândia.