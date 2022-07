Se acredita possuir habilidade para resolver testes de percepção, está no artigo certo! A tarefa a seguir requer o seguinte: As primeiras quatro letras do alfabeto (A, B, C e D) e estão conectadas com as quatro últimas (W, X, Y e Z), sendo necessário ligá-las através das linhas em menos de um minuto, em especial o ‘A’.

Um usuário da plataforma TikTok, Rana Arshad, realizou um teste de percepção com seus seguidores. Embora pareça uma tarefa simples, as linhas se encontram embaraçadas para dificultar ainda mais. Para isso, é preciso ter um bom olhar. Observe abaixo:

95% das pessoas erram este desafio ao tentar ligar a letra ‘A’ em menos de 1 minuto (Reprodução/TikTok @rana_illusions)

“Agora, você consegue descobrir qual letra está conectada com o ‘A’? Apenas 5% das pessoas podem fazer isso em menos de um minuto”, diz o tiktoker durante a transmissão do vídeo.

Resposta: A letra ‘A’ está conectada com o ‘X’. Se seguir o percurso das linhas irá notar o ligamento delas. O resultado de todos os ligamentos são: AX BY CZ DW. O que achou do teste de percepção?

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem

Tente resolver este novo desafio do TikTok, desta vez realizado pelo usuário HecticNick, com um teste de percepção para seus seguidores. Mesmo que os casais pareçam semelhantes na figura, há uma pequena diferença. Para concluir o desafio, é preciso ter um olhar analítico e atento.

Há diversos casais espalhados na imagem, mas é necessário identificar qual deles está diferente. Você acredita que consegue? Observe abaixo:

Somente 2% das pessoas conseguem identificar o casal diferente na imagem (Reprodução/TikTok @hecticnick)

Para conferir a resposta do desafio, clique neste link!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Foque nesta imagem por 10 segundos e surpreenda-se com o resultado

Veja mais: Quantas mulheres há na imagem? Descubra se possui um olhar aguçado

Veja mais: Apenas 1% dos desafiados conseguem encontrar o animal diferente na foto; teste sua habilidade

Veja mais: Consegue encontrar o carro na foto? Isto não é o que parece ser

Veja mais: Consegue localizar o emoji diferente nesta imagem? Apenas 1% é capaz

Veja mais: Apenas 2% das pessoas conseguem adivinhar o número correto embaixo do carro