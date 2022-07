VÍDEO: Peixe gigante precisa ser retirado da água com guindaste

Pescadores ficaram impressionados após a captura de um peixe-remo em Arica, na costa do norte do Chile. Para muitos, este é um mau presságio que indica tsunamis e terremotos, o que deixou os supersticiosos em alerta.

Gravações mostraram que o peixe precisou ser retirado da água com um guindaste, pois media três metros de comprimento. É importante recordar que está espécie pode atingir até 17 metros.

Confira o vídeo que se tornou viral nas redes sociais:

🎣 En Arica atraparon un pez remo, conocido como el pez "que anuncia terremotos y otras catástrofes". pic.twitter.com/eOQMryHUMg — Edo 吴 (@edowoo) July 11, 2022

Esse tipo de peixe está ligado a desastres naturais por causa de uma crença que vem do Japão, mais especificamente por causa da serpente marinha Namazi, de que toda vez que sai da água, ocorre um terremoto.

Em 2020 houve um terremoto no Alasca após um desses animais ser avistado e a mesma coisa aconteceu no México meses depois.

O peixe-remo é raro e vive nas profundezas do oceano e ele pode chegar a pesar 270 quilos. Antes de 2001 não existiam registros dele em nenhuma parte do mundo, o que aumentava ainda mais as associações com um suposto monstro marinho. Ele foi a inspiração para criar o mítico pokémon Gyarados.

