Turistas são flagrados fazendo sexo em plena rua em balneário; situação causou revolta entre moradores

Dois turistas foram flagrados fazendo sexo oral em plena rua em um balneário português recentemente. A situação acabou causando revolta entre os moradores da localidade.

Como detalhado pelo site Daily Star, o flagrante foi feito por outro turista, que compartilhou nas redes sociais.

George Fuller estava andando em Albufeira, Portugal, quando avistou um homem de joelhos, com a cabeça erguida na saia de uma mulher.

Parecia que a mulher estava sentada em um parapeito em frente a uma loja enquanto o homem se ajoelhava na calçada abaixo dela.

O casal pareceu não se importar com os frequentadores. Segundo o site, o caso inesperado acabou causando revolta entre os moradores.

Casal posta vídeos fazendo sexo em camping e agora pode pegar 5 anos de prisão

Em outro caso, um casal tailandês é procurado pela polícia por se filmar fazendo sexo em um popular resort de férias no nordeste da Tailândia e enviar o vídeo para a internet.

Os proprietários do resort disseram que não tinham conhecimento da pornografia produzida em seu estabelecimento, segundo os investigadores.

A polícia local trabalhará com a Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos no rastreamento dos vídeos do casal.

Ainda de acordo com as informações, a pornografia continua ilegal sob a lei de crimes cibernéticos da Tailândia. O casal não identificado, acusado de produzir e distribuir pornografia, pode receber até cinco anos de prisão e multa de quase 3 mil dólares.

