Suposto OVNI é captado em vídeo por moradores que buscam ‘explicação plausível’ para o fenômeno; confira registro

O registro de avistamentos de objetos não identificados (OVNIs) tem aumentado nos últimos anos, tanto que muitos pesquisadores se especializam na busca por seres de outras dimensões.

E dando mais veracidade ao tema, se tornou viral nas redes socais um vídeo em que uma forma estranha foi capturada no céu de Lima, capital do Peru, como detalhado pelo site Pulzo.

Embora muitas pessoas são incrédulas sobre possível vida extraterrestre, o novo registro acabou gerando dúvidas, pois alguns internautas afirmam ter visto o mesmo objeto voador ao mesmo tempo, de ângulos diferentes.

Suposto OVNI é captado em vídeo por moradores que buscam ‘explicação plausível’ para o fenômeno

O morador que captou o momento estava em seu carro quando do nada algo em forma de símbolo do infinito apareceu no céu, de cor preta borrada nas bordas, que aparentemente estava flutuando sem fazer nenhum movimento.

Na descrição do vídeo, o homem escreveu: “Alguém pode me explicar o que é isso?”.

Segundo o site, muitos acreditaram no possível registro. Com isso, o registro acabou viralizando entre os internautas. Confira vídeo impressionante:

Ainda de acordo com as informações, embora alguns chegassem a pensar que era um evento paranormal ou até mesmo insinuavam o aparecimento de alguma “nave alienígena” ou um OVNI, existe uma explicação oficial por trás do caso.

A verdade é que era apenas um fenômeno estranho gerado por um treinamento do Exército peruano, que provocou uma explosão, gerando uma auréola negra gigante.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Texto com informações do site Pulzo