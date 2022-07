Embora cada indivíduo tenha suas características pessoais e traços de personalidade, alguns deles sendo mutáveis com o passar dos anos e com nossas experiências de vidas, algumas alternativas de testes podem ajudar a compreendermos melhor algumas destas informações e entendermos, por exemplo, quais são nossas fortalezas e oportunidades.

E, pensando justamente nisso é que trouxemos hoje um teste compartilhado pelo portal Depor com 6 alternativas diferentes de xícaras e cada uma com um significado distinto.

Antes de tomar a sua decisão, não esqueça de fazê-la de modo sincero e sem tentar desvendar o resultado. Lembre-se que não há certo ou errado e que embora as respostas possam fazer com que alguns se identifiquem, para avaliação específica, é indicado que procure um profissional especializado, ok?

Sem mais delongas, veja a imagem a seguir e posteriormente o que a opção selecionada tem a revelar.

Preparado para a revelação? A xícara colorida escolhida dirá quais são suas fraquezas e fortalezas Reprodução - Redes Sociais

Xícara número 1

Caso tenha escolhido esta opção, saiba que representa aquelas pessoas que se dedicam sempre ao máximo aos demais. E, justamente por ter tal comportamento, é alguém que as pessoas consideram sábio e que podem confiar em seus conselhos.

Xícara número 2

A segunda xícara, por sua vez, marca as pessoas que têm uma ampla força mental e que fazem de tudo para dar certo em seus projetos, mesmo diante de determinados desafios ou choques que podem ter em sua jornada.

Xícara número 3

Já a terceira imagem, evidencia os indivíduos que estão conectados diretamente às suas lembranças, o que em partes pode não ser ruim, mas ao mesmo tempo te impedir de evoluir por estar ligado ao passado.

Xícara número 4

Saber descansar e manter a calma em momentos de tensão e estresse é com a pessoa que se identifica com a quarta xícara, embora um ponto de oportunidade é que tal indivíduo pode ter dificuldade às vezes em expressar o que está sentindo.

Xícara número 5

Agora, se escolheu esta alternativa, em linhas gerais, representa aqueles que são muito sinceros e empáticos com os demais. E, embora esta seja uma fortaleza, em diversas ocasiões acaba se sentindo muito frágil e se fecha para que as pessoas não saibam o que está sentindo.

Xícara número 6

Se escolheu a última opção, saiba que esta transmite os indivíduos que são muitos otimistas e que aproveitam cada momento da vida. Tentando extrair a melhor experiência de cada situação, gosta de estar rodeado de pessoas que compartilham das mesmas ideias.

