Homem coloca cocô no sapato da esposa por motivo inusitado: ‘Fiquei furioso’

Um relato inusitado chegou Reddit nesta quarta-feira (13), feito por um homem através do usuário u/Reasonable-Koala-488 na plataforma. De acordo com o autor, ele colocou cocô no sapato de sua esposa e explicou o motivo.

“Apesar de não ser fã de animais de estimação, há cerca de quatro anos concordei em comprar um cachorro para minha esposa e filho. Como eu não era fã da ideia e senti que estava comprometendo, deixei claro que era seu animal e eles deveriam cuidar disso. E o mais importante, me recusei a pegar cocô de cachorro”, iniciou o relato.

De acordo com o homem, ele sempre teve nojo de recolher cocô de cachorro, mas concordou em presentar sua família com um filhote de Rottweiler.

Acordo entre família

No início, a mulher e o filho seguiram o combinado de manter a limpeza da casa, conforme a sujeira que o animal fazia. Contudo, ele sempre apontava as latas de comida vazias espalhadas no quintal, além dos sacos de cocô ficavam em qualquer canto.

“Não posso começar a dizer quantas vezes me preocupei em encontrar sacos de cocô de cachorro na cerca. Na parede de tijolos. Em todos os lugares, menos na lata de lixo. O cheiro literalmente me dá náuseas”, escreveu.

Certo dia, o homem encontrou um saco de cocô no canto do balcão da cozinha. Embora estivesse em uma área distante de onde preparavam comida, ele revelou ficar chateado com aquilo, pois a vista e o cheiro no ambiente causavam incômodo.

“Eu imediatamente confrontei minha esposa e filho e ela admitiu. Sua justificativa era de que não preparávamos comida naquela área do balcão. Eu disse não me importar que fosse a cozinha, pois isso era nojento. Pedi a ela que nunca mais acontecesse”, registrou. De acordo com o autor do relato, o ato da esposa e do filho se repetiu, resultando em uma segunda conversa sobre o assunto.

Cocô no sapato

Algum tempo depois, o homem teve que faltar ao trabalho por estar doente e ficou sozinho em casa. Após dormir um pouco e levantar-se para comer algo, encontrou outro saco de cocô no mesmo canto do balcão da cozinha. Ele relata ter ficado furioso com a situação.

“Olhei para baixo e notei um par de tênis da minha esposa na porta da frente. Então peguei o saco de cocô e coloquei em um dos sapatos dela e continuei com o meu dia. Para ser claro, não tirei o cocô da sacola. Eu simplesmente peguei o saco e coloquei no sapato dela. Várias horas se passaram e honestamente eu esqueci disso, pois não estava me sentindo bem”, registrou.

Ao chegar em casa e se deparar com o cocô em seu par de calçados, a mulher ficou furiosa com o marido e os dois argumentaram mais uma vez sobre a sacola de fezes no balcão.

“Para esclarecer, estes não eram um par de sapatos caros. Apenas um par de tênis comum. O sapato dela cheirava a cocô e eu definitivamente não pretendia que isso acontecesse. Só estava tentando fazer um ponto. Também devo salientar que sou um pouco ‘germofóbico’ e piorei à medida que envelheci. Também vou acrescentar que, desde que fiz isso, nunca encontrei um saco de cocô de cachorro no balcão da cozinha”, concluiu.

