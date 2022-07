Grávida se revolta após a sogra anunciar sua gravidez sem autorização

Uma mulher está passando por um momento delicado depois que sua sogra não respeitou seus desejos e decidiu revelar para a família que será avó novamente.

Irritada com a situação, a mulher decidiu ir ao Mumsnet para contar sua história e pedir apoio dos demais usuários da plataforma.

Conforme conta o The Mirror, a mulher explica que pediu para a sogra não revelar a gravidez devido a um aborto espontâneo sofrido por ela anteriormente.

“Estou furiosa com a atitude da minha sogra e estou tentando entender se é apenas parte do trauma ou se tenho o direito de estar irritada com ela como eu estou”, começa a mulher.

“Minha primeira gestação foi ao mesmo tempo que um dos primos do meu marido. Temos uma família muito unida e decidimos anunciar a gravidez juntos”.

Segundo ela, as coisas não correram como o planejado pois ao realizar um exame no terceiro mês de gestação, ela descobriu que os batimentos cardíacos do bebê haviam parado.

“Fiquei arrasada e odiei contar a todos a triste notícia. Na minha segunda gestação, tive minha linda filha”.

A sogra decidiu revelar a nova gravidez antes da hora

Em seu relato, a mulher revela que está grávida novamente, mas que preferia não contar para a família neste momento. No entanto, ela acabou se sentindo mal durante uma visita da sogra e precisou contar a novidade.

“Ela prometeu não contar a ninguém, mas hoje recebemos uma mensagem da prima do meu marido, que também está grávida novamente, e ficou contente em saber que nós também estamos”.

“Estou tentando não ficar doida com isso, mas parece que estou revivendo minha primeira gravidez. Estou grávida junto com a prima dele e todos sabem quando ainda existe um risco alto de eu perder meu bebê”.

“Queria manter a gestação privada e protegida. Como vocês lidariam com essa situação?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deveria encarar a situação com tranquilidade. “Não fale nada, ela apenas está ansiosa para ser avó novamente”, comentou uma pessoa.

“Peça a seu marido para ter uma conversa com ela e dizer que ela magoou vocês ao contar sobre a gestação”, comentou outra.

Uma terceira finalizou: “Ela está empolgada para ser avó, mas isso não significa que ela pode falar para todos mesmo sabendo o que aconteceu anteriormente. Ela passou dos limites”.