Ele está tão envergonhado pelo nome de seu cão que se recusa a passear com ele

Um homem está se sentindo completamente envergonhado depois de passar por uma situação inesperada com seu cachorro. Segundo ele, apesar do nome ser ‘aparentemente normal’, ele foi capaz de arrancar boas risadas de outras pessoas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua situação no Reddit, onde ele conta em detalhes o episódio que o deixou completamente envergonhado.

“Estraguei tudo hoje enquanto passeava com meu cachorro. Precisei gritar seu nome enquanto ele estava dentro de um rio, e, de forma teatral, o nome do meu cachorro é River (Rio em inglês)”, conta o jovem.

“Estávamos em uma ciclovia ao longo de um rio que tem diversas pontes, o dia era lindo e a paisagem incrível. Meu cachorro, chamado River, disparou rio abaixo seguindo o cheiro de alguma coisa. Depois de um tempo, eu mal conseguia vê-lo do lugar em que eu estava!”.

Ele precisou gritar o nome do animal

Passando por momentos desesperadores, o jovem tentou de tudo para chamar o cachorro, mas não obteve sucesso e precisou fazer uma última tentativa.

“Ele não respondia ao apito, então eu precisei subir em uma pedra mais alta para gritar por ele. Por aproximadamente um longo minuto, e em diversos tons, eu fiquei ali, na frente de um rio, gritando ‘RIVER! RIVERRRR! RIVERRRR!”, explica o rapaz.

Segundo ele, não demorou muito para que outras pessoas percebessem seus gritos e reagissem a situação inesperada. “Diversas pessoas na ponte, famílias que faziam piqueniques e até mesmo a minha família começaram a rir de mim e eu demorei a entender o motivo”.

Após conseguir recuperar seu cachorro, ele retornou para perto de sua família e descobriu o motivo das risadas: “Eles disseram que a cena foi engraçada porque eu estava gritando ‘River’ na frente de um rio e que nenhuma das pessoas sabia que River era o nome do meu cão. Eu só consegui rir disso”.

Para os usuários do Reddit, a situação realmente foi engraçada, mas o jovem não foi o único a passar por algo do tipo: “Eu tinha um vizinho cujo cachorro se chamava Danger (perigo). Por várias vezes fui surpreendida com gritos de “perigo!” quando passava de bicicleta em frente a casa deles!”.

“Eu tinha um cachorro chamado Thunder (trovão) que desapareceu durante uma tempestade. Ai lá fui eu e meu pai gritar ‘Thuder’ no meio da rua e debaixo da chuva”, conta outra.