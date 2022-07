Ela não convidou a ex-sogra para seu casamento e acabou conseguindo um problema

Uma mulher está desesperada com a possibilidade da mãe do seu ex-namorado fazer uma grande cena no dia do seu casamento. Preocupada com a situação, a jovem noiva decidiu compartilhar sua situação no Reddit, onde pediu o suporte de outras pessoas.

Em um post de desabafo, a noiva, de 23 anos, conta que deve se casar em breve com seu noivo, de 25. Quando o noivado aconteceu ela conta que o casal publicou fotos em seu Facebook e quase imediatamente ela recebeu um comentário da mãe de seu antigo namorado.

“Ela comentou no post que não sabia o que eu via no meu noivo que o filho dela não tinha de melhor. Eu apenas apaguei o comentário e não interagi mais com ela”, explica a mulher.

“A mãe do meu ex ficou extremamente chateada quando rompemos nosso relacionamento. Ela afirmou que eu quebrei o coração dela e dele, mas como se passaram 3 anos eu acreditei que tudo estava resolvido”.

No entanto, após saber do noivado da jovem, a mulher decidiu ser mais incisiva e exigiu receber um convite para o casamento. “Ela disse que estava magoada por não ter recebido um convite e exigiu ser convidada e levar também seu filho, meu ex”.

Ela ficou inconformada!

Chocada com a atitude da mulher, a noiva decidiu ser incisiva em sua decisão e afirmou que não convidaria nem ela, e nem o filho dela. “Ela ficou chateada e disse que eu era rude em não convidá-la. Depois disso, a bloqueei no Facebook”.

“Duas noites atrás, estávamos dormindo quando nossos cachorros começaram a latir. Ao descer, encontramos a mãe do meu ex completamente bêbada em nosso jardim! Ela começou a gritar comigo e dizer que eu era louca por me casar com outro homem e que eu estava cometendo um erro”, revela a jovem.

“Ela ainda disse que se eu não a convidasse ela iria aparecer de qualquer forma e causar uma cena durante a celebração. Nós chamamos a polícia e eles a removeram da nossa casa”.

Após compartilhar a situação com sua família, ela recebeu diversas opiniões sobre sua atitude, e algumas foram polêmicas. Segundo a mãe da jovem, ela deveria ter convidado a mulher.

“Ela disse que era preferível ter um convidado indesejado do que ter receio de ela aparecer e arruinar o casamento. Eu cheguei a contar ao meu ex o que aconteceu e ele ficou horrorizado com o comportamento da mãe e garantiu que ela não irá aparecer”.

Para os usuários do Reddit, ela deverá tomar outras providências: “Você agiu certo, agora vá atrás de conseguir uma ordem de restrição contra essa mulher!”.

“Você tem todo o direito de não querer alguma pessoa em seu casamento. Parece que ela causaria uma cena de qualquer maneira”, afirma outra pessoa.