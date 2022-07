Ela foi acordada às 7:30h da manhã com a grama de seu jardim sendo aparada

Uma mãe ficou completamente enfurecida depois de ser acordada às 7:30h da manhã com o barulho de cortadores de grama ao lado de fora de sua casa

Segundo relato da mulher, realizado no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, ela afirma ter sido acordada nas primeiras horas da manhã pelos jardineiros contratados pelo conselho de seu bairro.

Aparentemente, o conselho contratou uma equipe de jardinagem para garantir que a grama ao longo do bairro fosse corretamente aparada antes do início do verão, mas esqueceram de avisar aos moradores sobre os horários.

“O conselho tem jardineiros e cortadores de grama, mas vieram aparar a grama abaixo das nossas janelas às 7:30h da manhã! Eu precisei dormir com as janelas abertas por conta do calor, e fui acordada pelo ruído alto das máquinas passando em frente a minha casa”, revela a mulher.

Ela questionou o horário das atividades

Apesar de não ser contra a ação do conselho, ela acredita somente que o horário poderia ser melhor estudado para não incomodar os moradores.

“Pensei que tinha que ser depois das 8 horas pelo menos! Para mim, particularmente, 7:30 da manhã ainda é muito cedo, mas eu não sou a responsável pelas regras”.

“Foi uma forma horrível de acordar, e isso me incomodou demais”, revela a mulher, antes de pedir a opinião dos demais usuários da plataforma.

Leia também: Ele ameaçou chamar a polícia após ter uma árvore ‘roubada’

Mesmo com o horário aparentando ser cedo, diversas pessoas defenderam a decisão do conselho e reforçaram que era uma forma de proteger os próprios trabalhadores. “Nesse calor faz sentido que eles comecem cedo. Eu prefiro que eles façam isso cedo e terminem cedo”.

“Muito melhor para os trabalhadores fazerem o trabalho enquanto o clima está ameno. Você gostaria de cortar grama sem sombra e com um calor extremo?”, afirmou outra pessoa.

“Acho que a segurança dos trabalhadores supera o seu sono. Para quem trabalha ao ar livre é uma decisão completamente sensata”, terminou uma terceira.