Ela está sendo criticada por querer dar para a filha o mesmo nome de sua cunhada

Uma mãe está recebendo algumas críticas após decidir nomear sua filha com o mesmo nome de sua cunhada. Apesar de algumas pessoas estarem considerando a atitude dela uma bela homenagem, outras afirmaram que ela pode causar uma grande confusão.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que permaneceu anônima, decidiu compartilhar sua história com outros usuários do fórum Mumsnet.

“Estou grávida e eu e meu marido temos algumas preferências quanto aos nomes para meninos e meninas. Os principais nomes femininos são: Emma, Emily, Matilda e Hannah. Já masculinos temos: Eric, William, Edward e Alistair”.

“Dentre todos, o nosso favorito é Emma, mas coincidentemente esse também é o nome da irmã do meu marido. A nossa escolha é estranha? Devemos optar por Emily por soar semelhante a Emma e ser nossa segunda opção?”, questiona a mulher.

Ela está incerta quanto a sua escolha

Segundo seu relato, a mulher decidiu compartilhar suas preocupações com o marido, que não concorda com os argumentos apresentados por ela para trocar o nome escolhido.

“Meu marido acha que sou louca por pensar que o nome pode gerar alguma confusão. Ele diz que não tem problema algum nisso. Ainda assim, eu sinto que preciso de outras opiniões sobre o assunto”, revela.

“Ainda estamos com nossa lista de nomes em aberto, então qualquer sugestão de nomes clássica, simples e atemporal será de grande ajuda! Adoro ouvir os nomes preferidos de todos!”, finaliza a mulher.

Leia também: Jovem é criticada por querer nomear o filho em homenagem a seu primo

Para alguns usuários do fórum, a atitude de dar o nome de sua cunhada para a filha é algo nobre e agradável: “Emma é um nome lindo! Tenho certeza que sua cunhada vai amar a ideia e não acho que isso seja algo estranho”.

“Amo o nome Emma! Certeza que sua cunhada vai amar! Meu primo tem o mesmo nome do tio dele, então minha tia deu ao filho o mesmo nome de seu irmão e ninguém nunca disse nada negativo sobre isso”, comentou outra pessoa.

Outras pessoas, no entanto, não gostaram muito da ideia: “Para mim é algo bem confuso, só usaria o nome de uma pessoa se eu tivesse uma relação extremamente próxima com ela”.