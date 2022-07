Ela desistiu de ir ao casamento de sua melhor amiga após uma exigência da noiva

Uma jovem precisou abrir mão de comparecer ao casamento de sua amiga de infância depois de receber um pedido inusitado feito pela mulher. Segundo ela, a exigência da noiva desencadeou uma série de problemas relacionados com sua imagem corporal.

Desconfortável com a situação, a mulher decidiu contar sua história no Reddit, e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, ela explica: “Tenho uma amiga de infância que se casará em breve. Ela me escolheu para ser uma de suas madrinhas e eu concordei porque me senti honrada em ser incluída desta forma. Nunca fui madrinha de alguém antes”.

“No entanto, logo começaram a surgir alguns problemas. Ela foi fazendo alguns pedidos estranhos e eu fui aceitando, afinal, era o dia dela. Mas então ela comentou sobre o meu peso, ou melhor, sobre a falta dele, e me disse para ganhar algum peso antes do casamento”, revela a mulher.

Ela então revela que luta contra um distúrbio alimentar já faz algum tempo, e que assuntos relacionados com sua imagem corporal sempre foram um problema para ela.

Ela se recusou a mudar o corpo

Após levar muito tempo para aceitar sua aparência, a jovem relata que precisou mudar a forma como vê sua aparência para conseguir viver a vida da forma como quer.

“Recusei o pedido dela e ela continuou falando que seria estranho eu ‘aparecer assim’ e sugeriu algumas dietas para ganhar peso. Isso desencadeou uma série de coisas em mim porque já fui forçada a comer mais/menos no passado e isso me deixou desconfortável”, conta.

“Mesmo após saber disso, ela ficou chateada e disse que se eu não fizer isso, não serei mais uma madrinha. Eu concordei e disse que tudo bem, não seria mais uma madrinha”.

Diante da atitude da jovem, a noiva entrou em desespero e pediu para sua família implorar para que ela reconsiderasse sua decisão. Por conta disso, ela agora afirma estar se sentindo culpada e pressionada por estar nesta posição.

Para os usuários do Reddit, a jovem está completamente correta em seguir desta forma. “Você deve deixar de ser madrinha e até mesmo amiga dela. Ela se preocupa mais com aparências do que com seu bem-estar”.

“Se você não se sente confortável e explicou isso a ela, ela deveria ter deixado o assunto de lado. Ela agiu como uma noiva neurótica. Cuide de sua saúde em primeiro lugar”, afirmou outra pessoa.