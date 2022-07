A história do anestesista argentino preso por drogar mulheres e cometer uma série de abusos

Depois do caso do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso recentemente acusado de sedar e abusar sexualmente de uma mulher submetida à uma cesárea e que gerou revolta e repercussão internacional, outro caso foi lembrado e trata-se um escândalo e crime, também protagonizado por um médico, o argentino Gerardo Billiris.

Profissional de grande prestígio e admirado por seus companheiros de trabalho, Gerardo, que vivia na região de Palermo, na capital Argentina, escondia um lado sombrio, que ao final das contas revelou uma série de abusos e agressões contra mulheres, além de obrigá-las a consumir drogas.

Embora o homem argentino já seja conhecido internacionalmente devido ao seu histórico, se tornou novamente tema de notícia este ano, depois que uma de suas vítimas, que escapou de um brutal ataque e o denunciou, compartilhou detalhes sobre a sua situação atual.

O dia em que a jovem quase morreu com ataque do anestesista

Os nomes e imagens das vítimas permanecerão preservados durante todo o relato. Lembramos também que os detalhes a seguir podem conter informações de situações que envolvem violência dos mais variados tipos.

Em 2017, especificamente no verão, uma mulher, que na época tinha 20 anos, conheceu Gerardo através de um aplicativo de relacionamento e resolveu marcar um encontro. Ela afirmou que o conheceu e que depois ele lhe ofereceu trabalho.

A vítima contou ainda que durante um dos encontros, se deparou com a cena em que Biliris preparava crack para consumo. “Já o tinha visto consumir. Ele me deu e depois provou. Eu só tentei uma vez e ele cobriu meu nariz e boca para manter a fumaça fora. Senti-me tonta, como bêbada”, contou.

“Do nada, ele começou a me bater e a gritar que queria me matar. Eu me escondi no banheiro primeiro, depois saí para o corredor. E a partir daí não me lembro de mais nada. Acho que um vizinho me ajudou. Se durasse um pouco mais, isso me mataria”

Devidamente denunciado à polícia e com a prisão efetuada, o ataque contra a jovem foi a ponta do iceberg para os diversos casos que viriam à tona posteriormente. Além de agressões físicas, outras mulheres buscaram as autoridades para relatar situações de violência, incluindo sexual.

“Ele quebrou minha boca”

Outra vítima do médico também contou à polícia os detalhes de algumas das agressões sofridas: “O pior foi quando ele quebrou minha boca, eu tenho um dente lascado. Ele me bateu com a mão e com objetos. E em um período de três meses, acabei em coma duas vezes. A curiosidade dele era me anestesiar”, relatou.

Sobre a mulher citada acima, esta manteve um relacionamento com o anestesista durante dois anos, e embora tenha tentado denunciá-lo, “a polícia nos disse que, como não estava morta, o assunto não transcenderia”.

Em mais um relato de situações inesperadas e que somam às denúncias contra Gerardo está o detalhado por uma jovem que recebeu o “convite” para uma entrevista de emprego [em seu apartamento, parte do modus operandi] e “ele me recebeu de cueca boxer”.

“Fui salva por um milagre que nada aconteceu. No bar, ele tinha um monte de drogas diferentes. Havia sacos de cocaína, cigarros de maconha. Ele tinha garrafas de bebida branca. Era meio-dia. [...] Eu nunca contei aos meus pais. [...] Quando ele estava em casa, felizmente ligaram para ele e teve que ir com urgência para fazer uma cirurgia”

A condenação do médico argentino

“Na primeira condenação, a Justiça Oral deixa de fora a tentativa de feminicídio e absolve por abuso sexual. Só mais tarde pôde ser visto o contexto muito mais amplo em que foram produzidos. A partir da Unidade Especializada, em conjunto com o Ministério Público, o objetivo era reverter os dois pontos que tinham a ver com a falta de perspectiva de gênero. Que a tentativa foi conceituada como feminicídio e que o abuso sexual foi considerado tal, situações não consensuais”, lembrou Mariela Labozzetta, chefe da Unidade Fiscal Especializada em Violência contra a Mulher (UFEM).

Diante do relatado anteriormente, Gerardo acabou condenado a 14 anos de prisão, embora tenha tentado utilizar uma estratégia em seu julgamento e fazer um apelo. “Sinto arrependimento. Ela [vítima] sabe que eu nunca quis o que aconteceu. Quero banir as drogas da minha vida. Quero voltar a ser a pessoa que fui antes”, disse o anestesista antes de ouvir sua sentença em 14 de março de 2019