Vídeo flagra momento em que crocodilo ataca tratadora e da giro mortal para imobilizar vítima; assista

Em uma situação chocante, um vídeo flagrou o momento exato em que um crocodilo ataca uma tratadora e da um giro mortal para imobilizar a vítima.

O incidente ocorreu no ano passado e voltou a circular nas redes sociais novamente. O momento foi captado por um visitante.

Como é possível ver no vídeo, a tratadora do centro de répteis Scales and Tails de Utah, nos Estados Unidos, foi mordida por um crocodilo e puxada para dentro da água.

Quando o animal pegou a mão da tratadora e começou a fazer movimentos de caça (uma espécie de giro), um visitante seguiu orientações dela e subiu em cima do crocodilo para ajudar.

Ele também teve ajuda de outro membro da plateia, na tentativa de salvamento.

Depois que a tratadora saiu, passou a receber primeiros socorros de mais uma visitante e foi levada ao hospital.

Nas últimas semanas, o registro impressionante acabou viralizando entre os usuários novamente.

O vídeo foi compartilhado pela página ‘animals_powers’ no Instagram em 8 de julho e já conta com quase 200 mil visualizações, deixando os usuários impressionados.

“Espero que ela esteja bem”, “Nossa que medo” e “sinto muito pela jovem” foram alguns dos comentários. Confira vídeo impressionante:

Com informações da página @animals_powers