Um vídeo chocante capturou o momento exato em que um homem foi atacado por um tigre durante a alimentação. O caso assustador aconteceu no mês passado no México.

A vítima foi levada às pressas para um hospital, onde teria morrido de ataque cardíaco, como detalhado pelo site New York Post.

Nas imagens, José de Jesus, de apenas 23 anos, gritou de agonia quando o tigre mordeu sua mão depois de tentar acariciar o grande felino no zoológico de Periban, oeste do México.

Crédito (Reprodução YouTube)

Vídeo dramático capta momento em que trabalhador morre após ser atacado por tigre de bengala; queria fazer carinho no animal

Como informado, o homem foi levado às pressas para um hospital, onde recusou que os médicos amputassem sua mão gravemente mutilada. No entanto, acabou morrendo logo depois de ataque cardíaco.

O dono do animal divulgou as imagens horríveis para mostrar que o supostamente “trabalhador era o culpado pelo ataque”.

Ainda de de acordo com as informações, o proprietário também disse que pagou as contas médicas da vítima, para se eximir da responsabilidade.

No entanto, as autoridades investigam se o proprietário, que também teria um leão e um crocodilo no zoológico, tinha permissão do “Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais” do México para manter os animais. Confira o registro (imagens fortes):

Texto com informações do site New York Post