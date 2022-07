‘Quase morri no processo’, ele afirma após passar por uma modificação corporal

Um atleta indiano relatou um momento dramático durante a realização de um, dos diversos, procedimentos de modificação corporal extrema feitos em seu corpo. Segundo relato, ele ficou perto de morrer.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o Karan, que é fisiculturista, se tornou o primeiro indiano a tatuar completamente seus globos oculares. Além disso, ele ainda realizou seu sonho de ser um “atleta completamente modificado”.

Também conhecido como Tattoographer, Karan tem o corpo completamente tatuado, mais de 150 piercings e diversas modificações corporais extremas em seu corpo.

Ele, que tem 32 anos e é de Delhi, já realizou procedimentos de bifurcação da língua, perfurações em seus genitais, diversas tatuagens e implantes de silicone na testa. E segundo seu relato, esse procedimento em específico quase o matou.

“Os dois implantes de silicone na minha testa foram na intenção de obter uma aparência esculpida para adicionar uma outra dimensão ao meu rosto”, conta.

Ele quase morreu durante o procedimento

Em seu relato, Karan conta que essa modificação quase o matou. “A área foi aberta e os implantes de silicone foram colocados sob a pele. Durante esse procedimento a minha pressão arterial e batimentos cardíacos caíram muito. Eu fiquei prestes a morrer, mas fui revivido com a graça de Deus”.

Apesar disso, ele não se arrepende de ter realizado a modificação e segue orgulhoso das mudanças em seu corpo. Ele ainda compartilhou que sua tatuagem preferida é um olho tatuado em seu torso.

Com suas diversas modificações e seu físico de atleta, Karan faz sucesso em sua conta do Instagram, onde compartilha diversas imagens de suas modificações corporais.

Com uma legião de fãs fieis, Karan recebe diversos comentários sobre sua aparência: “Sim, você é uma obra-prima”, comenta uma pessoa, ao que outra completa: “Você é realmente uma grande obra de arte”.

Segundo Karan, diversas de suas modificações corporais foram realizadas por ele mesmo e, apesar de ter grande parte do corpo tatuado, ele reforça: “Tenho somente uma tatuagem que se conecta por todo o meu corpo. Estava determinado a alcançar esse visual, mesmo que as pessoas me odeiem”.

“Decidi seguir em frente em busca do meu sonho e foi exatamente isso o que eu fiz”, afirma.