Mulher deixa de usar anel de noivado no trabalho e caso vai parar no RH da empresa (Reprodução/Pixabay - DanaTentis)

Por diversas vezes, a vida pessoal acaba se misturando com a profissional no caso de muita gente. Desta vez, aconteceu com uma usuária do Reddit de 29 anos, identificada como u/alongthewatchtower91 na rede social, que desabafou na plataforma nesta terça-feira (12).

Segundo o relato, a mulher está noiva há três anos de seu parceiro, que possui a mesma idade. Como seu trabalho requer esforço físico, ela raramente faz uso do anel de noivado enquanto atua, então deixa o objeto sempre no pescoço como uma espécie de corrente, quando não está no dedo.

“Meu noivo sabe disso e não o incomoda nem um pouco. Ele sabe que eu ficaria perturbada se eu danificasse meu anel de alguma forma enquanto trabalho”, contou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher é orientada a se divorciar do marido após ele mexer em seu despertador e resultar em perda de exame”

Novo colega de trabalho

A mulher revelou que um novo funcionário começou a trabalhar na mesma empresa que ela. No início, se deram bem, pois possuíam muitos interesses em comum.

“Na semana passada, estávamos falando sobre viagens e lugares que adoraríamos ir. Meu colega mencionou que adoraria visitar a Toscana pela paisagem. Como um comentário de passagem, eu disse que estive com meu noivo e nós dois adoramos. O colega pareceu surpreso e disse: ‘Ah, eu não sabia que você ia se casar. Você não usa aliança’. Expliquei que não uso para trabalhar para não danificar. Ele fez uma careta, mas não disse nada”, escreveu a mulher.

No dia seguinte, um de seus colegas de trabalho antigo chegou até a autora do relato e contou que o funcionário novo disse estar irritado por ela o ter enganado. Em sua cabeça, a mulher estava flertando com ele o tempo todo.

“Eu o puxei para o lado e pedi desculpas se ele sentiu que eu o tinha ‘enganado’, mas eu não estava flertando. Ele explodiu e basicamente disse: ‘Se eu fosse seu noivo, pensaria que você é uma verdadeira idiota por não usar seu anel. É claro que você não o ama de verdade’”, escreveu.

Caso no Recursos Humanos

A autora do relato conta que, desde então, seu novo colega de trabalho tem lhe dado olhares de reprovação, além de fazer comentários maliciosos o tempo inteiro. Ela revelou que anda preocupada com o que podem achar dela na empresa. Ao se sentir insegura, relatou o caso ao Recursos Humanos e afirmou que lidarão com essa situação.

Em um comentário com cinco mil votos na plataforma, um usuário defendeu a mulher e trouxe uma reflexão aos internautas.

“Há homens que pensam que se uma mulher é legal com ele, isso significa automaticamente que eles estão interessados. Você não precisa de um anel para avisar os caras. Se alguém estiver interessado, cabe a ele dizer isso e aceitá-lo se a resposta for não. Se ele fosse emocionalmente maduro, ele teria desistido depois de descobrir que você estava noiva, mas não”, escreveu o redditor.

“Ele passou a reclamar com um colega de trabalho e depois diretamente para você. E agora, só para ir mais longe, ele está te dando olhares de reprovação e fazendo comentários sarcásticos. Vá para o RH, pois ele está tornando este local de trabalho hostil para você. Tudo o que ele tinha a dizer a você era profundamente inapropriado. Você é idiota, mas esse cara com certeza é”, concluiu.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.