Mulher 15 cm mais alta que o marido desabafa sobre críticas: ‘Dizem que preciso de um homem de verdade’

Uma mulher 15 cm mais alta que o marido viralizou nas redes sociais ao desabafar sobre os comentários banais que o casal recebe pela diferença de altura.

A americana Jesika, de 30 anos, tem 1,70m, enquanto seu marido, Hunter, tem 1,55m. O casal se conheceu em 2020 e se apaixonaram rapidamente.

Apesar do relacionamento feliz, o casal é criticado com pessoas constantemente comentando sobre a diferença de altura, tanto online quanto na vida real, como detalhado pelo site Metro UK.

“Já tive amigos e outras pessoas me perguntaram por que estou com alguém muito mais baixo do que eu”, disse Jesika.

“Recebemos comentários perguntando se ele é meu filho ou que preciso de um homem de verdade”.

“Não é o relacionamento deles e não diz respeito a eles. Estamos felizes e isso é tudo que importa”.

Hunter acredita que a sensibilidade que damos às piadas sobre a diferença de peso precisa ser aplicada à altura também, que muitas vezes é discutida casualmente.

Segundo o site, as pessoas costumam fazer piadas sobre a vida sexual do casal – embora Jesika afirma que a situação não provoca diferença.

Os dois se casaram em fevereiro de 2022 e agora estão compartilhando sua jornada no TikTok (@jesi_cat_), onde têm mais de 58 mil seguidores.

Ainda de acordo com as informações, eles esperam ajudar a combater o estigma associado ao tema.

“Muitos outros homens ou mulheres disseram que estão em uma situação semelhante e ficaram muito felizes em ver nossas postagens”, completou. Confira:

Com informações do site Metro UK