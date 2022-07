Mãe se desespera ao descobrir planos do pai de seu filho para tirá-lo da cidade

Uma jovem de 20 anos está passando por uma situação difícil envolvendo o pai de seu filho e seu bebê de 2 meses. Segundo ela, o homem decidiu que vai se mudar para outra cidade e que levará o filho junto com ele.

Desesperada, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde rapidamente foi amparada, e orientada, por outras pessoas.

Em seu relato, a mulher conta que nunca teve um relacionamento sério com o pai de seu filho. Segundo ela, os dois tiveram um breve relacionamento do qual nasceu a criança, e não têm planos para morar junto.

“Nós dois moramos na mesma região da Flórida. Vivemos aqui toda a nossa vida, mas quando nosso filho nasceu ele simplesmente decidiu que iria se mudar para a Geórgia com o bebê e disse que nos mudaríamos no final do mês”.

Diante da decisão repentina do homem, ela ainda o questionou sobre a mudança, mas foi informada de que não teria opções. “Ele se recusou a ficar e começou a dizer que se eu não for, estarei fazendo algo ruim pelo nosso filho”.

Ele se recusa a desistir da ideia

Após ela tentar novamente convencê-lo a não se mudar, a jovem conta que o homem começou a culpá-la por sua decisão. “Ele disse que o que estou fazendo não é algo bom para o bebê e que eu deveria me mudar com eles”.

“Nunca estivemos juntos, acabamos saindo uma vez e eu engravidei. Eu nasci aqui, minha vida e minha família estão nessa cidade”, reforça a jovem.

Segundo ela, após muita conversa o homem afirmou que gostaria de levar o filho com ele por dois meses, e depois trazê-lo mensalmente para ver a mãe. “Quando discordei ele tentou me convencer do contrário. ‘Ele não é um cachorro, ele vai ficar bem e não vai te esquecer’, foi o que ele disse”, conta a mãe da criança.

Ela agora ressalta estar preocupada que o homem leve o filho para outro estado sem ter sua autorização.

Rapidamente, ela foi amparada por outros usuários da plataforma, dentre as quais uma advogada da Flórida, especializada em direito da família. “Se um cliente me trouxesse um caso como esse, eu provavelmente não aconselharia deixar o pai sair do estado com a criança até que um plano parental seja estabelecido em juízo”.

“Te aconselho a procurar apoio jurídico o quanto antes, ainda mais se acreditar que existe o risco de ele sair do estado com a criança sem seu consentimento”, finaliza a advogada.