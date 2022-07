Ele desistiu de ser padrinho após a esposa ser proibida de ir ao casamento

Um homem desistiu de ser padrinho de casamento de seu melhor amigo depois que os noivos proibiram sua esposa de comparecer ao casamento com seu filho recém-nascido.

Inconformado com a situação, ele decidiu contar sua história no Reddit, onde pediu também a opinião dos demais usuários da plataforma sobre como lidar com o que está acontecendo.

Em seu relato, o homem, de 34 anos, conta que seria padrinho de casamento de um casal de amigos, mas mudou de opinião ao saber que seu filho, de apenas 3 meses, não seria bem-vindo na celebração.

“O casal é nosso amigo há anos, conhecemos eles e os demais padrinhos e madrinhas há muito tempo. Minha esposa deveria ser uma das madrinhas, mas então descobriu a gravidez”, revela o homem.

“Estávamos animados para comparecer ao casamento e fiz o possível para contribuir tanto quanto os outros padrinhos. Minha esposa estava animada e não achamos que nosso bebê seria um impedimento até que os noivos nos procuraram para pedir que não levássemos nosso filho ao casamento”.

Ele desistiu de comparecer ao casamento

Diante da solicitação, o homem e a esposa ficaram surpresos e tentaram argumentar com os noivos, mas não tiveram o resultado esperado.

“Explicamos que não estávamos confortáveis em deixar o bebê, principalmente minha esposa, e os noivos então sugeriram que ela não fosse ao casamento”, conta o homem.

“Eu disse que achava que eles estavam sendo injustos, considerando que outras pessoas poderiam levar os filhos na festa, mas eles disseram que o casamento ‘não era lugar para bebês’ e que ele poderia interromper a cerimônia”.

Com o posicionamento dos noivos, ele então decidiu que não comparecerá ao casamento, e isso causou um grande problema com os noivos e outros padrinhos.

“Os noivos estão alegando que eu atrapalhei tudo e tenho outros amigos que estão concordando com eles. Não pretendo mudar de ideia porque estávamos animados e comprometidos com o casamento e fomos injustiçados com essa ‘escolha’ dos noivos”.

Finalizando, ele ainda conta que não acreditava que isso seria um problema pois até pouco tempo os noivos não tinham manifestado esse desejo, mesmo sabendo que eles iriam levar o filho.

Para os demais usuários do Reddit, por mais que o pedido dos noivos não seja injusto, o posicionamento do casal também não é completamente errado.

“Não acho injusto o pedido deles, mas eles também não devem se surpreender e reclamar por vocês não se sentirem confortáveis em comparecer sem seu filho”, afirma uma pessoa.

“Um bebê de 3 meses é muito jovem para ser deixado aos cuidados de outra pessoa. Como não é um casamento sem crianças e outras pessoas não receberam as mesmas solicitações, eu não acho que os noivos tenham razão em reclamar”, afirma outra.