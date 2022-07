Vídeo: ‘passageira mirim’ curada da leucemia é aplaudida por mais de 100 pessoas em voo

Um video emocionante mostra o momento em que Ana Lis Tavares Alves, de 8 anos, é aplaudida pelos passageiros em voo. Ela passou por um transplante de médula óssea e estava voltando do Ceará, onde ficou por seis meses. O tratamento foi completado com êxito.

De acordo com o site Upsocl (texto em espanhol), a mãe pediu para o gerente da cabine do voo, Adriano Reis, para que realizasse o discurso. No vídeo viral que você confere a seguir é possível verificar os aplausos e felicitações de todos os passageiros pela criança ter sido curada da leucemia. O voo aconteceu no dia 1º deste mês, quando retornou de São Paulo, onde ficou em tratamento, para a sua cidade natal.

“Assim que a gente entrou, nas passagens, a gente pediu para ter um cuidado especial com ela. Depois mandei um bilhete, sem ela saber, para incentivar as pessoas a fazerem doações de medula óssea”, relatou a mãe ao G1.

Confira o vídeo a seguir compartilhado nas redes sociais da Doutora Brena Tavares, mãe de Ana Lis.

“Por favor, meu nome é Adriano Reis, gerente de cabine deste voo. Em nome do Comandante Fabrício e de toda a tripulação, gostaria a atenção de todos, e se eu chorar, me desculpem. Na fileira 29A, ela fez um transplante de medula e hoje está curada. A mãe dela gostaria de uma salva de palmas [...] Que você tenha muita saúde e uma vida maravilhosa”, disse emocionado o comissário do avião.

No fim do discurso, o comissário desejou boa saúde para Ana e a convidou para tirar uma foto na cadeira do comandante quando o avião pousasse.

