Um funcionário de um supermercado revelou o que considera mais irritante em alguns clientes que frequentam o estabelecimento.

O trabalhador se revoltou com uma compradora que abandonou um carrinho de compras lotado no corredor, com detalhado pelo site The Sun.

Parece que a compradora mudou de ideia enquanto estava na loja.

Isso provocou fúria entre os trabalhadores, pois eles alegaram que clientes reincidentes deveriam ser banidos da loja.

O funcionário desabafou no Reddit: “Uma mulher ficou 15 minutos depois de fechar só para sair sem comprar nada”, deixando o carrinho lotado no corredor.

Trabalhador de supermercado revela atitude irritante que ocorre constantemente e que deixa a equipe ‘revoltada’

Na postagem, alguns usuários pensaram que o cartão da cliente poderia ter sido recusado no caixa ou que ela não tinha dinheiro suficiente.

O trabalhador respondeu: “Não! Ela é uma cliente regular que já fez isso antes. Ela simplesmente deixou o carrinho.”

Segundo o site The Sun, os funcionários criticaram a cliente dizendo que o hábito os deixaria “loucos”.

Enquanto isso, outros trabalhadores criticaram os compradores que não relatam itens quebrados.

Um ficou irritado por um consumidor não ter dito que um pote de geléia de damasco estava quebrado.

Ainda de acordo com as informações, ele alegou que quase cortou a mão no pote quebrado enquanto estavam encaixotando itens à noite. Confira:

'I’m an Aldi worker – here is the worst thing customers do and they should be BANNED'https://t.co/m7X7dsHfM7 — The Sun (@TheSun) June 27, 2022

Com informações do site The Sun