Mulher é orientada a se divorciar do marido após ele mexer em seu despertador e resultar em perda de exame

Uma usuária do Reddit, CharlieOutlaw23, de 23 anos, desabafou na sexta-feira (8) e ganhou rápida repercussão com sua história. Seu marido havia bagunçado o alarme e a fez perder um exame importante, resultando em seu surto.

Após reclamações de que ela estudava muito e só focava em suas tarefas, a autora do relato conta ter garantido ao marido que não iria durar para sempre, mas precisava se concentrar nos estudos, pois seria o último ano da faculdade e o mais difícil.

No dia anterior à prova, o homem queria que sua esposa fosse a uma festa de um amigo com ele, porém ela se recusou porque precisava se preparar para o exame. Contudo, ela negou porque precisava estudar para a prova.

“Ele ficou chateado e me chamou de egoísta e imprudente, mas depois desistiu”, escreveu a mulher.

Bagunça no horário

No dia do exame, a mulher conta que acordou às 9h e percebeu que seu relógio havia sido atrasado. Em seguida, seu marido confessou ter sido ele por conta de sua recusa de ir à festa com ele. Como castigo, uma hora dela havia sido “roubada”.

De acordo com ela, a mulher simplesmente explodiu com seu marido e gritou de todas as formas. Ao chegar no local da prova, foi impossibilitada de realizar o exame.

“Vesti-me rapidamente e corri para a universidade. Eles não me deixaram entrar na sala de exames. Me meti em um monte de problemas para fazer com que eles remarcassem o exame, especialmente porque eu não tinha nenhuma razão legítima para o atraso. Foi horrível, é tudo o que posso dizer”, desabafou.

A autora do relato conta que seu marido não se arrependeu de ter bagunçado seu horário e usou o argumento sobre ela “merecer o que ele fez”, pois havia se frustrado com sua recusa de ir à festa.

Sugestão de separação

Após relatar ocorrido com o marido, diversos internautas criticaram a posição do homem em defesa à autora do desabafo. No entanto, tentaram abrir seus olhos para o rumo em que a relação poderia tomar, caso continuasse daquele jeito.

“P*ta m*rda, seu marido queria ativamente arruinar seu futuro por causa de uma maldita festa que você não pôde comparecer? Que tipo de marido faria uma merda dessas. Isso é tão mesquinho. Acho que ele merecia muito mais do que apenas ser gritado. Eu o teria expulsado imediatamente”, registou um usuário, ultrapassando a marca de mais de 48 mil votos na plataforma.

“Você deveria se separar legalmente dele e considerar seriamente o divórcio. Só fique com ele se ele perceber que fez algo muito errado e concordar em fazer terapia individual. NÃO faça terapia de casal com esse homem. Ele tem problemas individuais com raiva e controle que precisa trabalhar primeiro”, registrou outro redditor.

