Madrinha se enfurece com exigência feita pela noiva antes do casamento

Uma jovem de 19 anos está passando por uma situação complicada com sua madrasta. Segundo ela, a mulher está exigindo que ela mude a cor de seu cabelo para uma “cor natural”.

Segundo a publicação feita pela jovem em um post no Reddit, que foi compartilhado pelo The Mirror, ela perguntou para a madrasta se ela precisaria de algo para o casamento e agora está sendo bombardeada com exigências envolvendo a cor de seu cabelo.

“Tenho 19 anos e meu pai está se casando com sua namorada de um relacionamento de cinco anos. Ela quer que eu seja uma das madrinhas e eu concordei mesmo não sendo muito próxima a ela”, explica a jovem.

“Recebi uma ligação dela me dizendo para mudar a cor do meu cabelo para uma cor mais natural. Fiquei confusa e ela disse que eu iria me destacar muito no altar por causa do meu cabelo roxo e rosa. Meu cabelo é longo e está com essas cores nos últimos três anos, não foi uma mudança repentina e pensada para o casamento”.

Ela se recusou a mudar

Diante da exigência, a jovem se recusou a mudar as cores de seu cabelo por conta de toda dedicação e dinheiro investidos em seu visual. “Ela então disse que eu estou velha demais para ter um estilo tão infantil e que isso é para o meu próprio bem”.

“Fiquei chocada e disse que quando me ofereci para fazer algo pelo casamento não estava dizendo que mudaria meu visual. Eu disse a ela que não mudaria e que se ela se sentisse incomodada com isso, não seria mais uma das madrinhas”, afirma a jovem.

Segundo ela, até mesmo seu pai entrou em contato afirmando que a ajudaria a voltar para o visual colorido após o casamento. “Ele me disse que eu preciso ser uma das madrinhas e que ficaria envergonhado se eu não estivesse lá”.

“Disse a ele que se ela quer manter a aparência de que somos próximos, mesmo não sendo, ela teria que me aceitar com o cabelo colorido ou eu não vou nem ao casamento”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em sua decisão: “Eles podem ter a verdadeira você, ou simplesmente aceitar não te ter por perto”.

“Ninguém deveria exigir algo desse tipo de você. De qualquer forma a decisão foi dela e ela é quem precisará lidar com as consequências”, afirmou outra.