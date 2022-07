Jovem é criticada por querer nomear o filho em homenagem a seu primo

Após descobrir uma gravidez, uma jovem de 18 anos está se vendo em uma situação complicada. Em seu relato, publicado no Reddit, a futura mãe conta que a escolha do nome de seu filho não foi bem recebida por parte da família.

De forma anônima, a jovem conta que está esperando um menino junto com seu parceiro, de 19 anos. Após saber o sexo do bebê, ela recebeu a sugestão de nomear a criança em homenagem a seu primo, que faleceu por complicações da Covid-19 no último ano.

“Sinto falta dele, fomos criados como irmãos, então parece que perdi meu irmão e não meu primo”, revela.

Em seu relato, a jovem conta que a decisão foi comunicada quando sua tia foi visitá-los e perguntou qual seria o nome do bebê. “Ela me abraçou e disse ter ficado feliz com a escolha. Todos amaram e ficaram felizes por mim”.

No entanto, o mesmo não pode ser dito da namorada do homem, que descobriu estar grávida poucos meses antes dele falecer.

Ela não considerou uma homenagem

Ao descobrir os planos da jovem, a namorada do homem entrou em contato para pedir que o bebê não seja nomeado em homenagem ao seu falecido companheiro.

“Na época em que meu primo faleceu, ela me bloqueou no Instagram. Hoje ela me desbloqueou e mandou uma mensagem dizendo que ficou sabendo da minha ideia em nomear o bebê em homenagem ao meu primo e que considerou isso uma falta de respeito com ela.”.

Segundo a mulher, a jovem não deverá realizar essa ação por respeito a ela e ao filho do primo. “Ela ainda disse que me bloqueou porque postei fotos pessoais dela e outras que pareciam demonstrar que meu primo era meu namorado! Todas as fotos que postei foram das nossas redes socais e em algumas delas somos crianças, não tinham nenhuma foto dela”.

Buscando o apoio de sua família, a jovem foi tranquilizada, mas ainda assim teme ter tomado uma decisão errada. Para os usuários do Reddit, a opinião é a mesma:

“Ela está sendo dura, insensível e com ciúmes do relacionamento que vocês tinham. Tenho certeza que seu primo estaria orgulhoso de você”, comentou uma pessoa.

“Você não está fazendo nada de errado, ela que está sendo irracional neste caso, mas pode ser apenas uma forma de expressar o luto”, afirmou outra.