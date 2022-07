Ele expulsou uma mãe e dois filhos dos assentos para tirar uma soneca no avião

Um homem está buscando apoio na internet depois de exigir que uma mãe e seus dois filhos trocassem de lugar durante o voo para ele poder tirar uma soneca.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem teria reservado um assento na janela em um voo que ia de Nova York para Londres, no entanto ele encontrou a mulher e um de seus filhos utilizando sua poltrona.

Em uma postagem no Reddit ele explicou: “Eu estava em um voo noturno para Londres e intencionalmente reservei um assento na janela para poder dormir sem ser incomodado durante o voo. Quando cheguei ao meu ligar, encontrei uma mulher com seus dois filhos pequenos ocupando os três lugares da fila”.

“Quando disse que um dos meninos estava no meu lugar, ela disse que reservou os outros dois lugares da fila e o assento do corredor da fila ao lado, e me perguntou se eu me importaria de sentar no corredor para ela ficar ao lado das crianças”, revela o homem.

Ele se recusou a trocar de lugar

Após ouvir o pedido da mulher o homem foi rápido em sua resposta “Disse a ela que havia reservado, e pago, pelo assento da janela para poder dormir no avião e que queria manter o meu lugar”.

Diante da recusa, a mulher então fez questão de expor sua insatisfação: “Ela começou a gritar e a fazer uma cena. Chegou até mesmo a chamar a comissária de bordo, mas foi informada de que deveria retirar o filho do assento e respeitar as reservas. Ela ainda me encarou e me culpou pelo filho pequeno precisar sentar do outro lado do avião”.

Para os usuários do Reddit, embora a situação da mãe fosse compreensível, ele estava correto em defender seu lugar no avião.

“Ela não agiu errado ao te pedir, mas a reação dela diante da sua recusa a fez ser a errada. Ela deveria ter planejado os lugares com antecedência”, afirmou uma pessoa.

“Se a criança fosse colocada em uma área completamente distante, ai seria outra coisa. Esse não foi o caso e você tinha pago pelo assento. Ela exagerou em sua reação”, comentou outra.