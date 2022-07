Ela se recusa a deixar os filhos irem ao casamento do pai

Uma mãe exigiu receber um convite para o casamento de seu ex-marido, e pai de seus filhos. Ela afirmou que caso não seja convidada para o casamento, os filhos serão proibidos de comparecer à celebração.

Conforme a publicação realizada por ela no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher conta que tem duas filhas com seu ex-marido, uma de 13 outra de 10 anos, e que as meninas foram convidadas para serem damas de honra no casamento do pai.

No entanto, ela está ameaçando não permitir a presença das crianças na celebração a menos que ela também seja convidada. Fato este que é bem difícil ao levar em consideração que ela “não suporta” a noiva.

“Tenho dois filhos com meu ex. Ele e sua parceira vão se casar em três semanas e minhas filhas deveriam ser damas de honra na celebração. Elas estão animadas por terem sido incluídas no casamento e adoraram escolher os vestidos e penteados”, revela a mãe.

“Por outro lado, eu não suporto a noiva que muitas vezes tenta mandar nas minhas filhas quando eles estão com o pai e seus pais constantemente se dizem ‘avós’ das meninas”.

Ela ameaça proibir as crianças de irem ao casamento

Segundo seu relato, a situação fica pior pois a noiva de seu companheiro se recusa a se envolver em questões relacionadas com as crianças ou a retornar seus contatos quando as crianças não estão com eles.

“Ela ignora pois diz que não ‘deve ficar no meio de questões parentais’. Ela também se recusa a ficar sozinha comigo ao pegar ou trazer as crianças e afirmou que eu a deixo desconfortável”.

“Descobri que não fui convidada para o casamento e quando fiquei chateada meu ex disse que vai me mandar fotos das crianças, mas que não sou bem vinda na ocasião. Fiquei irritada com isso e vou proibir meus filhos de irem caso eu não seja convidada”.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente errada em sua atitude: “Eles são filhos do seu ex e você não foi convidada porque não se dá bem com a noiva. Aceite”.

“Você está agindo feito uma criança. Supere isso, eles tem motivos óbvios para não ter querem por perto”, afirmou outra pessoa.