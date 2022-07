Casal e condenado após bloquear a saída do carro da vizinha

Um casal foi condenado por um tribunal após entrar em uma “guerra” de dois anos com sua vizinha. O fato decisivo para os juízes foi o bloqueio feito pelo casal ao carro da mulher, estacionado na rua em frente a casa dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Samina Delaney e seu companheiro Shahid Iqbal foram considerados culpados depois de propositalmente bloquear a saída do carro de sua vizinha, Natalie Allison.

O caso foi levado a julgamento no tribunal de Manchester, Reino Unido, depois que a vítima conseguiu comprovar as constantes atitudes provocativas do casal.

Apesar da resolução do conflito ser conhecida, não se sabe ao certo o que motivou a intensa disputa entre a vizinha e o casal, que se estendeu entre 2018 e 2020. No entanto, o casal alegou que a mulher acionou o serviço social com falsas alegações de que os 10 filhos deles estavam sendo maltratados.

Em declaração realizada durante a fase mais intensa de bloqueios causados pela Covid-19, Natalie afirma ter lidado com problemas constantes causados por seus vizinhos.

“Estes problemas causaram muito estresse e ansiedade, a ponto de eu temer sair da minha própria cassa. Sinto-me presa em casa e não posso simplesmente fugir de tudo ou contar com o apoio dos meus familiares e amigos”.

Caso de justiça

Gravações do circuito de câmeras instalado por Natalie conseguiram captar provas das constantes ações de seus vizinhos contra sua casa e seus bens. Desta forma, o casal foi acusado de assediar a mulher e danificar de forma intencional três grandes árvores de sua propriedade.

No entanto, após os dois se declararem culpados das acusações de assédio, as queixas criminais foram retiradas. O casal recebeu uma multa com valor estimado em 242 libras, aproximadamente R$1500.

Para a juíza responsável pelo caso, a situação toda se resume a um comportamento infantil: “Foi um comportamento totalmente infantil. Estas questões de vizinhança podem facilmente se transformar em algo mais sério”.

Para os advogados de defesa, a situação foi um incidente isolado: “Foi algo isolado, estacionar o carro perto do da vizinha se tornou um ato criminoso sendo que meses depois não foram registrados novos incidentes”.