Após término de relacionamento, mulher tatua uma enorme caveira em seu rosto

Uma mulher decidiu fazer uma tatuagem em seu rosto após passar por um rompimento doloroso que a fez desenvolver pensamentos autodestrutivos. Após anos de tratamento e cuidado, ela agora iniciou o processo de remoção da enorme caveira tatuada em seu rosto.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem Allison Allen afirma ter pago 50 libras (aproximadamente R$322) para fazer a tatuagem em 2017. Na época, ela estava devastada devido a um rompimento traumático e tomou a decisão de tatuar seu rosto ao acreditar não ter “perspectivas” para sua vida.

A jovem, que é empresária e chefe em uma empresa de cosméticos, agora iniciou os procedimentos para remoção da tatuagem e afirma que sua melhora se deu após receber ajuda de um programa de apoio.

Como forma de conscientizar outras pessoas, ela está compartilhando o processo de remoção da tatuagem em seus perfis das redes sociais. Apesar disso, ela ainda recebe diversos comentários negativos de pessoas que consideram as tatuagens faciais como sendo “marca registrada de delinquentes”.

Ao todo, a remoção do desenho vai custar a ela um valor aproximado de R$9 mil reais, mas engana-se quem pensa que ela se arrepende da tatuagem: “Essa tatuagem salvou minha vida”.

Rompimento e recomeço

Allison, que mora em Atlanta, EUA, conta que tudo começou devido a um momento difícil em sua vida. “Estava com problemas no relacionamento com o pai do meu filho. A situação toda me machucou muito e isso começou a se direcionar contra mim e contra outras pessoas”.

“A tatuagem era minha maneira de mostrar como eu me sentia por dentro, era minha forma de dizer que não queria mais viver. A caveira acabou representando um recomeço. Foi uma forma de mostrar que eu precisava de ajuda”.

Segundo ela, a tatuagem acabou magoando sua família que afirmou que sua atitude acabou “arruinando seu rosto e arruinaria sua vida”. Mas foi somente em 2020 que ela conseguiu procurar por ajuda para superar essa situação.

“Quando olho para a tatuagem, ela me lembra de quem eu costumava ser, e é por isso que comecei a remoção. Não tem mais o significado, mas não me arrependo dela porque de certa forma salvou minha vida’, revela a jovem.

“Para remover o desenho completamente eu vou precisar de 2 anos, ela parece igual por enquanto, mas está apenas na fase de quebra da tinta”, afirma a jovem.